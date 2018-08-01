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Выросла цена на газ: по каким категориям это ударит

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С 1 августа для промышленных потребителей и госучреждений выросла цена на газ на 1,7-1,8%
С 1 августа для промышленных потребителей и госучреждений выросла цена на газ на 1,7-1,8% / Соцсети

С 1 августа цена на газ в Украине вырастет для промышленных потребителей и государственных учреждений. Общая стоимость голубого топлива выросла на 1,7-1,8%, или на 177,6-189,6 гривен за 1 тысячу кубических метров.

Об этом сообщает "Нафтогаз" на своем официальном сайте.

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Согласно обнародованной информации, с 1 августа для таких потребителей цена на газ, включая НДС, составит 10 130,4 – 11 083,2 гривен за тысячу кубических метров. Заметим, что еще в июле эта цифра равнялась сумме в 9 952,8 – 10 893,6 гривен за тысячу кубических метров.

Следовательно, те промышленные потребители, которые потребляют от 50 тысяч кубических метров газа в месяц, при условии отсутствия задолженности и на условиях предоплаты, вынуждены будут заплатить 10 130,4 гривен за тысячу кубических метров. Однако такая цена является установленной, если она будет уплачена до периода поставки газа. Если после или в течение этого периода, то цена на газ будет составлять 11 083,2 гривен за тысячу кубических метров.

Кроме того, "Нафтогаз" выделяет еще 4 категории потребителей:

– потребители, у которых ежемесячные объемы потребления газа ниже 50 тысяч кубических метров;

– поставщики для дальнейшей реализации газа, что финансируется из государственного и местных бюджетов, учреждениям и организациям, а также промышленным потребителям;

– 100% дочерние предприятия НАК "Нафтогаз";

– операторы ГРС (газ на производственно-технологические расходы, потери и собственные нужды – 24 канал).

Так, для первых двух категорий цена товарного газа установлена на уровне 11 083,2 гривен за тысячу кубических метров, для третьей – на уровне 10 130,4 гривен за тысячу кубических метров и для четвертой – на уровне 11 083,2 гривен за тысячу кубических метров.

Напомним, согласно постановлению Кабмина цена на газ для населения должна повыситься 1 сентября 2018 года.

Теги: Деньги Новости Украины Нафтогаз Тарифы
Источник: 24 канал
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