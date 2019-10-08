Высказывания министра экономики Украины отпугивает инвесторов и предпринимателей, – глава ГРС
Видеоролик, в котором министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказывает о том, что его не интересовала Украина, подрывает доверие бизнеса к власти.
Об этом заявила глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина.
"Я бы хотела обратить внимание на то, что позиция министра, как бы мы там не говорили – это всегда политическая позиция. Если человек не готов к политической деятельности, то никакие знания и никакие, простите меня, тренинговые фишки не помогут сделать его политиком, который вырабатывает политику. Это просто совершенно разные шаблоны. Но, к сожалению, пока я не вижу перехода из одной категории в другую. Я не знаю, когда этот ролик был записан, но могу сказать, что то, что мы слышим, это опять же вот в серию подрыва доверия. Ну как должен реагировать инвестор или предприниматель, который смотрит это ролик? Ну это его просто пугает."
Расшифровка видеоролика выглядит так:
Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины:
"Я бы хотел, чтоб вы понимали, что я в принципе ничего не знаю. Я уехал в девяносто девятом году из Украины – писать докторскую в аспирантуре Висконсинского университета. И с тех пор я постоянно возвращаюсь, но я возвращался по личным причинам, потому что у меня две сестры, племянника, папа – семья. И меня никогда не интересовала особо Украина. Меня интересовали там, не знаю, парусный спорт, меня интересовала сальса, например, но меня не интересовали никогда Украина, реформы, политика, экономика".
Выбор редакции
-
Redmi Note 8 Pro официально презентовали в Украине: характеристики и цена смартфонасегодня , 19:18
-
Дело Пашинского: почему депутата судят за стрельбу, а не за коррупционные сделкисегодня , 19:00
-
Когда тяжело, то бегу и думаю: "Иду в декрет, уже женюсь, хватит бегать", – София Яремчуксегодня , 18:15