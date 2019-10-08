Высказывания министра экономики Украины отпугивает инвесторов и предпринимателей, – глава ГРС

Видеоролик, в котором министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказывает о том, что его не интересовала Украина, подрывает доверие бизнеса к власти.

Об этом заявила глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина.

"Я бы хотела обратить внимание на то, что позиция министра, как бы мы там не говорили – это всегда политическая позиция. Если человек не готов к политической деятельности, то никакие знания и никакие, простите меня, тренинговые фишки не помогут сделать его политиком, который вырабатывает политику. Это просто совершенно разные шаблоны. Но, к сожалению, пока я не вижу перехода из одной категории в другую. Я не знаю, когда этот ролик был записан, но могу сказать, что то, что мы слышим, это опять же вот в серию подрыва доверия. Ну как должен реагировать инвестор или предприниматель, который смотрит это ролик? Ну это его просто пугает."

Расшифровка видеоролика выглядит так:

Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины: