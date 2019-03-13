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      Высокая стоимость перевозки грузов по ж/д привела к падению объемов перевозок, – эксперт

      19 Читати новину українською
      Железнодорожные грузовые перевозки
      Железнодорожные грузовые перевозки / vcrti.com.ua

      Стоимость перевозки грузов в Украине в долларовом эквиваленте выше по сравнению, с близкими к условиям Украины странами СНГ, в том числе с Россией в 1,75 раза, и с Казахстаном в 1,66 раза.

      При этом Украина продолжает поднимать цены на перевозки по железной дороге, что прямо бьёт по промышленникам и бизнесу, поднимая уровень потребительских цен. Об этом сообщил глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко на своей странице в Facebook.

      "Россия и Казахстан, заботясь об увеличении промышленного производства и сохранении конкурентного преимущества на внешних и внутренних рынках, не стали максимально повышать цены на грузовые ж/д перевозки. Так, повышение цен в 2018 году по сравнению с 2013 годом в пересчете на 1 тонно/км в национальной валюте в России составило 12,5%, а в Казахстане наоборот произошло снижение на 9,1%! В тоже время Украина повысила цены на 110,5% (или в 2,1 раза), что особенно сильно ударило по отечественным производителям, которые были вынуждены снизить объем перевозки ж/д транспортом с 442 млн тонн в 2013 году до 322 млн тонн в 2018 году", – сообщил эксперт.

      По словам, Криворучко, в особенно плохом положении оказались аграрии.

      "Положение аграрного сектора, большая часть линейных элеваторов которого фактически отрезана от железнодорожных перевозок, вообще катастрофическое. У горняков и металлургов ситуация тоже не сильно лучше – на складах скопились сотни тысяч, даже в совокупности миллионы тонн готовой, но не вывезенной продукции", – заявил Криворучко.

      При этом, по словам главы Ассоциации, планируемое дальнейшее увеличение стоимости расходов на железнодорожные перевозки будет автоматически уменьшать объем перевозок железнодорожным транспортом и объем доходов УЗ, что одновременно с убыточностью пассажирских перевозок будет требовать постоянного повышения железнодорожных тарифов для покрытия расходов и дефицита оборотных средств АО "Укрзализныця", – говорится в его публикации.

      "Все это свидетельствует о катастрофической неэффективности украинских железных дорог, которые в очередной раз пытаются повысить и без того высокий тариф на свои перевозки переложив бремя ответственности за свою неэффективность на национальных производителей", – резюмирует автор.

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      Теги: Металургия Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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