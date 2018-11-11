Взял покататься: 17-летний парень устроил смертельное ДТП на Харьковщине

В ночь на 11 ноября в Купянске Харьковской области 17-летний парень на Volkswagen, превысив скорость, совершил столкновение с электроопорой, в результате чего его автомобиль перевернулся.

Как сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Харьковской области, в автомобиле еще находились двое пассажиров – 16-летние парень и девушка. К сожалению, последняя от полученных травм погибла на месте, а представители мужского пола получили незначительные повреждения.

Читпайте также: В сеть попал момент ДТП с участием авто Лещенко и грузовика

Правоохранители предварительно установили, что машину подросток взял у отца без разрешения и водительских прав не имел.



Парень превысил скорость, в результате чего его авто столкнулось с электроопорой и перевернулось

Сейчас следователи решают вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу. Также устанавливаются обстоятельства инцидента.

Напомним, вечером 10 ноября в Харькове произошло столкновение сразу трех автомобилей, один из которых в результате перевернулся и загорелся. К счастью, никто не пострадал.