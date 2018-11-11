Взял покататься: 17-летний парень устроил смертельное ДТП на Харьковщине
В ночь на 11 ноября в Купянске Харьковской области 17-летний парень на Volkswagen, превысив скорость, совершил столкновение с электроопорой, в результате чего его автомобиль перевернулся.
Как сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Харьковской области, в автомобиле еще находились двое пассажиров – 16-летние парень и девушка. К сожалению, последняя от полученных травм погибла на месте, а представители мужского пола получили незначительные повреждения.
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Правоохранители предварительно установили, что машину подросток взял у отца без разрешения и водительских прав не имел.
Парень превысил скорость, в результате чего его авто столкнулось с электроопорой и перевернулось
Сейчас следователи решают вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу. Также устанавливаются обстоятельства инцидента.
Напомним, вечером 10 ноября в Харькове произошло столкновение сразу трех автомобилей, один из которых в результате перевернулся и загорелся. К счастью, никто не пострадал.
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