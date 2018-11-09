Взрослый человек не будет требовать европейские зарплаты в бедной стране, – эксперт

Зарплата – это результат работы экономики. Следовательно, когда экономика страны находится в упадке, то глупо требовать высоких зарплат.

Это в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" утверждает экономический эксперт Сергей Фурса.

Читайте также: Что происходит с биткоином и какие прогнозы?

"Взрослый человек не будет требовать европейские зарплаты в бедной стране. Потому что взрослый человек знает, что его зарплата – это результат работы экономики. И пока экономика не заработает лучше, он не сможет получать больше. Но экономика Украины, например, морально устарела и может быстрее расти только в результате инвестиций. Как и любая другая экономика в мире", – пояснил финансовый аналитик.

Он убеждает, что любой человек, который имеет работу и хочет более высокую зарплату, должен быть заинтересован в инвестициях в экономику страны из-за границы. Однако инвестиции не придут, пока не будут проведены реформы. А зарплата растет именно вследствии реализации эффективных реформ. Кроме того, не стоит забывать, что снижение налогов имеет не только положительную сторону.

Взрослый человек не станет снижать налоги, не зная, как он профинансирует дефицит бюджета, который станет следствием снижения налогов. Конечно, любому человеку и любому бизнесу хорошо, когда налоги снижают. Это приятно. Это выгодно. Но взрослый человек всегда подумает, что же будет потом. Взрослый человек знает, что основа любого экономического роста – это макроэкономическая стабильность. И это трудно представить, каких усилий стоило ее достичь,

– отметил Фурса.

Эксперт подчеркнул: если Украина снижает налоги, то просто растет дефицит ее бюджета. А значит растет долг. А рост долга грозит той самой пресловутой макроэкономической стабильности.

"Поэтому безответственно просто снижать налоги. Это инфантильно, если вы не говорите, как можно перекрыть дефицит, который возникает. И не потому, что МВФ против. Ведь МВФ против не из-за собственной привередливости. Он просто тоже видит, что вы не можете себе это позволить. Он видит, что глупо давать дополнительную конфету, если это может вызвать диабет. Он понимает, что Украине и так тяжело рефинансировать свои старые долги, и нет ничего разумного, чтобы увеличивать долг дальше", – подытожил Фурса.

Видео полного выпуска "Финансовой грамотности" за 9 ноября 2018