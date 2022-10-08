Подоляк предположил, как Путин может отреагировать на взрывы на Крымском мосту

Россия может по-разному отреагировать на инцидент на Крымском мосту. В Кремле, вероятно, попытаются увеличить эскалацию, как это уже делали раньше.

Взрывы на Крымском мосту могли инициировать сами русские. Об этом 24 каналу рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Что может сделать Путин

Советник руководителя ОП отметил, что Украина не будет бояться возможной реакции Путина на события на Керченском мосту, а просто будет готовиться ко всем возможным вариантам.

Безусловно, Путин может увеличить количество ракетных обстрелов, но это и 24 августа мы ожидали. Он будет пытаться делать удары по каким-либо объектам, но он и сегодня это делает по гражданским объектам. Оккупанты увеличат интенсивность боевых действий, если смогут это сделать на Бахмутском направлении, например,

– объяснил Подоляк.

По его мнению, главным среди этого будет то, что Кремль ускорит доставку мобилизованных на передний край фронта, чтобы они побежали в психологическую атаку.

"Путин будет заниматься эскалацией, но он это делает периодически и, притом, к определенным датам. Для Украины нет никакого смысла рефлексировать и обращать внимание на то, что будет делать он. Нам нужно только заботиться о своей безопасности, вести переговоры с партнерами по ускоренному получению оружия, смотреть на то, что будут делать ВСУ", – добавил чиновник.

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По его словам, украинцам важно быть готовыми к успехам на Херсонском и Харьковском направлениях, а также делать свою работу так же, как это делали до эксцесса на Керченском мосту.

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Причины взрывов

Подоляк подчеркнул, что в подготовке взрывов на Крымском мосту могли участвовать российские спецслужбы, несмотря на то, что в России будут говорить, что все сделала Украина.

Как все происходило: автомобильная фура из Краснодарского края, юрисдикция – русская. Далее "синхронизация" с сожженным эшелоном и сам взрыв. Когда это полотно упало – вы видели, что взрыв был не только с внешней стороны, но и в опорах. Все говорит о подготовке именно россиянами, потому что все под наблюдением было и нужно было отвлечь внимание,

– считает советник руководителя ОП.

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