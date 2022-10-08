Эпицентром взрыва на Крымском мосту мог быть поезд с цистернами, – Шейтельман
На сегодняшний день есть много версий относительно того, что стало настоящей причиной взрыва на Крымском мосту. В то же время, уже скоро все могут узнать правду, как это было на самом деле.
Среди возможных гипотез инцидента на Керченском мосту есть наиболее реалистичная. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.
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"Взрывная" цистерна и авианалет
Шейтельман указал, что одной из возможных версий является удар по мосту ракетой, выпущенной с украинского самолета.
"Если это правда, тогда где была их ПВО? Другая версия – что заложили взрывчатку в опоры, что тоже странно. Еще одна версия: из видео даже видно, что все летит направо, то есть такое ощущение, что взрыв был там, где железная дорога" , – подчеркнул аналитик.
По его мнению, если взрывчатка была в грузовике, тогда это не объясняет, как загорелся находящийся на расстоянии железнодорожный эшелон.
Если это СБУ, а не наши ВСУ, то могли бы в цистерну закачать нитроглицерин и взорвать ее. Я, в принципе, теоретизирую, что могло бы быть, если дистанционно взорвать цистерну. Цистерна, когда едет, ее особо не проверяют и не могут догадаться, что в ней взрывчатка,
– объяснил политтехнолог.
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В то же время, он убежден, что вскоре все узнают правду об этом инциденте.
Если это украинская авиация, то сегодня ночью будет второй удар – чего ждать? Это будет как с Антоновским мостом: если раз попали, то еще попадем. Или как в Крыму: сначала разбомбили аэродром, а на следующий день разбомбили большой военный склад в Джанкое. Тогда исчезли все версии, что это диверсанты", – резюмировал эксперт.
Что произошло с Крымским мостом: смотрите видео
Версия с грузовиком
Эксперт отметил, что до сих пор было много разговоров о том, что невозможно было взорвать Крымский мост, но, как оказалось, это возможно.
Относительно грузовика со взрывчаткой – у меня большие сомнения, что эта российская версия правдива. Мы этого точно не видели. Грузовик должен был везти 10 тонн взрывчатки, чтобы такой взрыв сделать, чтобы разлетелись куски моста,
– объяснил политтехнолог.
По его словам, в современных аэропортах есть встроенные датчики в потолке и полу, которые находят взрывчатку у людей.
"Поэтому сегодня в Израиле на входе уже даже нет проверки, потому что все запищит сразу, если у тебя даже 100 граммов взрывчатки, а здесь 10 тонн. Я уверен, что у них в асфальт встроены проверяющие взрывчатку системы. Поэтому я не думаю, что это грузовик”, – добавил обозреватель.
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Взрывы на Крымском мосту: что известно
- Утром 8 октября раздались взрывы на Крымском мосту. Уже стало известно, что за "хлопком" стоят украинские спецслужбы, в том числе и Служба безопасности Украины.
- На "хлопок" на Крымском мосту уже мемами отреагировали украинцы, а россияне – истерикой.
- Теперь поставка вражеской техники, которая идет через Крым, существенно изменится и отразится на возможности россиян оборонять Херсонскую область.
- Пока неизвестно, что стало причиной разрушений моста. Военный эксперт Александр Коваленко считает, что пока нельзя говорить, что о ракетных ударах ВСУ.
- В то же время советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк указал, что за "эксцессом" на Керченском мосту могут стоять российские спецслужбы.