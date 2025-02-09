Взрыв на Полтавщине: туда летела скоростная цель

Оккупанты атаковали Полтавскую область. В районе Миргорода раздался взрыв.

Около 15:30 Воздушные силы объявили об угрозе применения баллистики с востока для ряда областей. Тревога была объявлена, в частности, на Полтавщине, передает 24 Канал.

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В Полтавской области были взрывы

Около 16:00 военные сообщили о движении скоростной цели в Сумской области в направлении Полтавщины. Уже через мгновение стало известно о нахождении вражеского снаряда на Полтавщине и его движении в юго-западном направлении.

Около 16.04 мониторы написали о взрыве в районе Миргорода. Предварительно, по городу был нанесен баллистический удар.

К слову, примерно в тот же период времени взрывы были слышны в Запорожье и в Сумах.

Напомним, что в ночь на 9 февраля Россия совершила дроновую атаку на Украину. Противник запустил более 150 БПЛА с разных направлений. По состоянию на 9 утра ПВО сбили 70 беспилотников. Еще 74 беспилотника-имитатора — локационно потеряны.

Известно, что работа противовоздушной обороны велась в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Так, в Ровенской области тревога продолжалась почти 8 часов. Это дольше всего с начала полномасштабного вторжения. В Киевской области тем временем опасность была почти 12 часов. Там в Обуховском районе на территории строительства многоэтажного дома произошло падение обломков сбитой цели. Поврежден фасад недостроенного жилого дома. Также есть падение отломков сбитых целей на открытых участках местности.

К слову, оккупанты начали использовать новый дрон "Италмас" на фронте, испытания стартовали еще зимой 2023 года. Дрон имеет дальность действия около 200 километров, массу боевой части в десятки килограммов и встроенные системы искусственного интеллекта.

Отметим, что количество жертв ракетного удара по жилому дому в Полтаве 1 февраля возросло до 15. Михаил Деревянов умер в больнице Полтавы после недели в коме из-за ранений. Ему в голову попал осколок. У мужа остались жена и маленький сын.