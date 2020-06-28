Взрыв на Позняках в Киеве: когда завершат экспертизы
21 июня в Киеве в одной из многоэтажек произошел смертельный взрыв. Экспертизы в этом доме должны завершить уже на следующей неделе (29 июня – 5 июля). В настоящее время продолжается ряд экспертиз.
Взрыв на Позняках: стало известными, когда завершат экспертизы
О том, когда завершат экспертизы, рассказал директор Киевского института судебных экспертиз Александр Рувин в эфире одного из украинских телеканалов. Об этом пишет 24 канал.
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По словам Рувина, сейчас продолжаются экспертизы касательно
- состава газа в трубопроводах,
- соответствия ГОСТа шлангов, которые установили вместо счетчиков в квартирах многоэтажки.
Кроме того, дополнительно проводят экспертизу по использованию несущих конструкций, стен и фундамента поврежденного дома. Также проводят химические исследования.
Я думаю, на следующей неделе (29 июня – 5 июля) мы уже сможем сказать результаты экспертиз,
– отметил специалист.
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Взрыв на Позняках в Киеве: основное
- Примерно в 10 утра 21 июня в результате взрыва газа на Позняках разрушился дом. С 5 по 8 этаж квартиры обрушились.
- Погибли пять человек, трое из которых – члены одной семьи Недашковских. Выжила только 19-летняя девушка Анастасия, которая осталась без родителей.
- Жители дома, в котором произошел взрыв, рассказали, что за несколько дней до взрыва к ним приходили коммунальщики и что-то "ремонтировали". После этого в доме пахло газом.
- В доме – 40 квартир. Всех их владельцев власти обещали оперативно обеспечить жильем.
- 25 июня Зеленский вручил 12 семьям ключи от новых квартир.