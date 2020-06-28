21 июня в Киеве в одной из многоэтажек произошел смертельный взрыв. Экспертизы в этом доме должны завершить уже на следующей неделе (29 июня – 5 июля). В настоящее время продолжается ряд экспертиз.

Взрыв на Позняках: стало известными, когда завершат экспертизы

О том, когда завершат экспертизы, рассказал директор Киевского института судебных экспертиз Александр Рувин в эфире одного из украинских телеканалов. Об этом пишет 24 канал.

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По словам Рувина, сейчас продолжаются экспертизы касательно

состава газа в трубопроводах,



в трубопроводах, соответствия ГОСТа шлангов, которые установили вместо счетчиков в квартирах многоэтажки.

Кроме того, дополнительно проводят экспертизу по использованию несущих конструкций, стен и фундамента поврежденного дома. Также проводят химические исследования.

Я думаю, на следующей неделе (29 июня – 5 июля) мы уже сможем сказать результаты экспертиз,

– отметил специалист.

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