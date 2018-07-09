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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Взрыв гранаты в жилом доме Львова: стало известно о состоянии потерпевшей

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9 июля в жилом доме Львова произошел взрыв гранаты. В результате него погиб 57-летний мужчина, пострадавшую в результате инцидента женщину доставили в больницу.

Взрыв прогремел на первом этаже пятиэтажки на улице Некрасова. Соседи на всех этажах услышали разрыв гранаты и вызвали полицию.

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В результате взрыва погиб 54-летний мужчина, а его 46-летнюю сожительницу с осколочными ранами и травмой правого бедра и грудной клетки доставили в больницу. Женщину прооперировали, сейчас ее состояние средней тяжести.

Частично удалось забрать осколки, которые повредили ее, а также провели соответствующие оперативные вмешательства. Ближайших два-три дня будем следить за дальнейшим ходом и можно будет говорить каких-то прогнозах,
– сказал хирург больницы скорой помощи Олег Белорусский.

По предварительной информации, взорвалась граната Ф-1. Откуда мужчина ее взял, полиция еще не знает. Со слов же бывшей жены, погибший злоупотреблял алкоголем. Не исключено, что разрывом гранаты он пытался покончить с собой.

Он не имел официального места работы, подрабатывал таксистом, а в 1992 году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание,
–прокомментировал начальник Лычаковского отдела полиции Роман Макогон.

Полиция расследует ситуацию как умышленное убийство и незаконное обращение с взрывчатыми боеприпасами.

Напомним, в воскресенье 8 июля полицейские получили сообщение, что на железнодорожной станции в селе Флорино Бершадского района неизвестный угрожает людям гранатой.

Теги: Новости Украины Жертвы ГСЧС Взрыв Полиция Оружие Новости Львова
Источник: 24 канал
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