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      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
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      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      Взрыв на Пушкинской: полиция назвала основную версию

      162 Читати новину українською
      Двое мужчин погибли от взрыва гранаты
      Двое мужчин погибли от взрыва гранаты / npu.gov.ua

      Около 23 часов 22 октября в центре Киева на улице Пушкинской произошел взрыв: сработала ручная граната. Двое мужчин погибли на месте, еще одну девушку госпитализировали.

      Взрыв произошел возле Национального спорткомплекса "Олимпийский". С места взрыва в больницу госпитализировали девушку с легкими телесными повреждениями: она просто проходила мимо во время того, как сдетонировала граната.

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      Как рассказали в полиции Киевщины, основная версия взрыва – неосторожное обращение с гранатой.

      Мы провели осмотр места происшествия и офисного помещения, где обнаружили остатки алкогольных напитков. Также по месту проживания одного из погибших во время обыска мы обнаружили и изъяли запал от боевой гранаты,
      – рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.


      На записи с видеокамеры видно, что мужчины сидели вдвоем, когда произошел взрыв / фото npu.gov.ua

      Журналист Юрий Бутусов на своей странице в фейсбуке отметил, что один из погибших – ветеран войны на Востоке Украины Виктор Дегтярев – командир подразделения "Купол" с позывным "Сенсей".

      Судя по записи видеокамеры, Дегтярев сидел рядом с местным охранником, они просто общались, когда граната взорвалась у ветерана в левой руке.

      Смотрите оперативное видео полиции с места происшествия

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Криминальные новости Криминал Взрыв на Пушкинской в Киеве
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