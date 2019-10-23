Взрыв на Пушкинской: полиция назвала основную версию

Около 23 часов 22 октября в центре Киева на улице Пушкинской произошел взрыв: сработала ручная граната. Двое мужчин погибли на месте, еще одну девушку госпитализировали.

Взрыв произошел возле Национального спорткомплекса "Олимпийский". С места взрыва в больницу госпитализировали девушку с легкими телесными повреждениями: она просто проходила мимо во время того, как сдетонировала граната.

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Как рассказали в полиции Киевщины, основная версия взрыва – неосторожное обращение с гранатой.

Мы провели осмотр места происшествия и офисного помещения, где обнаружили остатки алкогольных напитков. Также по месту проживания одного из погибших во время обыска мы обнаружили и изъяли запал от боевой гранаты,

– рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.



На записи с видеокамеры видно, что мужчины сидели вдвоем, когда произошел взрыв / фото npu.gov.ua

Журналист Юрий Бутусов на своей странице в фейсбуке отметил, что один из погибших – ветеран войны на Востоке Украины Виктор Дегтярев – командир подразделения "Купол" с позывным "Сенсей".

Судя по записи видеокамеры, Дегтярев сидел рядом с местным охранником, они просто общались, когда граната взорвалась у ветерана в левой руке.

Смотрите оперативное видео полиции с места происшествия