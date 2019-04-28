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      Взрыв прогремел на Позняках в Киеве: погибли мужчина и женщина

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      В результате взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве погибли два человека
      В результате взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве погибли два человека / "Информатор"

      В одной из многоэтажек в Дарницком районе Киева прогремел взрыв. В то время в доме находился мужчина с двумя женщинами. В результате он погиб на месте, а его сожительница от полученных травм скончалась в больнице. Другая женщина не пострадала. Инцидент произошел ночью против 28 апреля.

      По информации полиции, женщина не пострадала, сама и обратилась к правоохранителям. Как она убеждает, пострадали ее 38-летняя дочь вместе со 44-летним сожителем. По словам женщины, мужчина принес гранату и взорвал ее.

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      В связи с инцидентом на место прибыли взрывотехники, следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции Киева, кинологи, врачи и спасатели. Медики констатировали смерть мужчины на месте, а женщину доставили в больницу с ранениями различной степени тяжести в бессознательном состоянии. За несколько часов от телесных повреждений она скончалась.

      Видео с места взрыва на Позняках в Киеве

      Следственно-оперативная группа установила, что взрыв произошел на кухне, когда в помещении находились погибшие. Оттуда полицейские изъяли остатки и фрагменты, похожие на осколки от гранаты. Их правоохранители направили для проведения экспертизы. Сейчас продолжается выяснение обстоятельств происшествия.

      Следователи внесли сведения об инциденте в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификацией "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и Покушение на убийство. Санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы.

      Взрыв прогремел в многоэтажке на Позняках в Киеве

      Как в эфире 24 канала сообщила корреспондентка Мария Писаренко, происшествие случилось на улице Вишняковской, 9. Кроме двух старших женщин и мужчины в квартире также жили две 18-летние близняшки, дочери погибшей. Однако в момент взрыва их дома не было. По словам соседей, полиция так и не установили откуда мужчина взял гранату. Говорят, что не воевал и на фронте не был.

      Издание "Информатор", со своей стороны, пишет, что взрыв произошел в результате ссоры между мужчиной и его гражданской женой, которой и принадлежала квартира. Конфликт возник из-за детей женщины от предыдущего брака. Во время скандала мужчина достал гранату и начал угрожать женщине, но боеприпас взорвался в его руке. Кроме того, брат пострадавшей рассказал журналистам, что он был мало знаком с ее гражданским мужем, однако в разговорах он часто упоминал, что у него есть справка из психиатрической больницы.

      В Киеве на Харьковском в квартире взорвалась граната. Один человек погиб

      Posted by Информатор Киев on Saturday, 27 April 2019

      К сожалению взрывы в жилых домах Киева в последнее время случаются довольно часто. В частности, похожий инцидент был в середине марта в Днепровском районе столицы. В результате пострадал мужчина. В момент взрыва он находился у подъезда.

      Включение 24 канала с места взрыва на Позняках в Киеве

       

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      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Киева Криминальные новости Взрыв
      Источник: 24 канал
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