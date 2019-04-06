Мужчина совершил жуткое самоубийство в центре Северодонецка на Донбассе

Практически в центре Северодонецка на Луганщине, а именно во дворе жилых домов на улице Менделеева, утром 6 апреля прогремел взрыв. Как предварительно установили правоохранители, таким образом совершил самоубийство один из местных жителей.

По информации пресс-службы Нацполиции области, инцидент произошел около 7 часов утра. Погибшему было 52 года. Его тело следователи обнаружили между гаражным массивом и подстанцией.

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По словам правоохранителей, личность мужчины уже установили. Также было выяснено, что он тяжело болел и неоднократно заявлял о намерениях покончить с собой.

Факт происшествия зарегистрирован. Окончательные выводы о трагедии появятся уже после проведения всех необходимых процессуальных действий.

На месте инцидента работали сотрудники следственно-оперативной группы, патрульные наряды, а также руководство местных полиции и ГСЧС.

Это уже не первый взрыв на Донбассе на протяжении последнего времени. В частности, в конце марта в оккупированном Донецке такой случай произошел в одной из квартир, которая располагается также в центре города. В итоге пострадал мужчина 1992 года рождения. Его доставили в больницу.