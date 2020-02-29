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      Взрыв прогремел в Днепре: ребенку оторвало руку

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      Взрыв прогремел в Днепре на Рубиновом бульваре утром 29 февраля. Это в 7-летнего мальчика сдетонировала взрывчатка осколочного типа. От взрыва ребенку оторвало кисть руки, осколки попали в тело.

      Свидетели взрыва в Днепре начали сразу же помогать ребенку и вызвали "скорую" и полицию. По предварительным данным, мальчику оторвало кисть руки, а осколки от взрывчатки попали в живот, сообщает "Днепр оперативный".

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      Ребенка срочно забрали в больницу и сейчас он находится в реанимации.

      "Собираем бригаду для операции", – сказал директор Детской областной больницы Александр Хитрик.

      Правоохранители и чрезвычайники обследовали территорию возле взрыва и нашли предмет, похожий на взрыватель от 125-миллиметрового снаряда.

      вибух Дніпро сьогодні 29 лютого 2020 фото дитині відірвало руку
      Полиция нашла на месте взрыва, вероятно, детонатор от 125-миллиметрового снаряда / Фото "Днепр оперативный"

      вибух Дніпро 29 лютого фото постраждала дитина що відомо
      Фото с места взрыва в Днепре / Фото "Днепр оперативный"

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Взрыв Чрезвычайное происшествие Криминальные новости Новости Днепра
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