Взрыв прогремел в Днепре: ребенку оторвало руку

Взрыв прогремел в Днепре на Рубиновом бульваре утром 29 февраля. Это в 7-летнего мальчика сдетонировала взрывчатка осколочного типа. От взрыва ребенку оторвало кисть руки, осколки попали в тело.

Свидетели взрыва в Днепре начали сразу же помогать ребенку и вызвали "скорую" и полицию. По предварительным данным, мальчику оторвало кисть руки, а осколки от взрывчатки попали в живот, сообщает "Днепр оперативный".

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Ребенка срочно забрали в больницу и сейчас он находится в реанимации.

"Собираем бригаду для операции", – сказал директор Детской областной больницы Александр Хитрик.

Правоохранители и чрезвычайники обследовали территорию возле взрыва и нашли предмет, похожий на взрыватель от 125-миллиметрового снаряда.



Полиция нашла на месте взрыва, вероятно, детонатор от 125-миллиметрового снаряда / Фото "Днепр оперативный"