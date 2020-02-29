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      Автобус с детской футбольной командой перевернулся в России: 1 человеку оторвало руку – фото

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      В Ульяновской области России в ДТП попал автобус Hyundai с детьми. В результате по меньшей мере 9 детей и 1 взрослый пострадали. Также известно, что одному человеку оторвало руку.

      Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источники в экстренных службах, автобус принадлежит футбольному клубу "Нефтяник". Всего в автобусе находились 29 человек: 26 детей и 3 тренера.

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      Авария произошла на 24-м километре федеральной автодороги Р-178 Саранск – Ульяновск, в 14 километрах к северу от поселка Порецкое. Местная власть говорит, ее причиной стало то, что водитель не справился с управлением и автобус в итоге перевернулся. В то же время СМИ пишут, что в момент происшествия шел сильный снег.

      Пока известно, что пострадали 10 человек (9 детей и 1 взрослый). Шестеро детей и 1 взрослый получили амбулаторную помощь на месте. Трое детей находятся в больнице, один из них – в тяжелом состоянии. По информации издания "Ульяновск онлайн", одному человеку оторвало руку. К счастью, жертв нет.

      Из-за инцидента губернатор области Сергей Морозов поручил создать оперативный штаб. Он будет заниматься организацией помощи пострадавшим. Кроме того, комиссия выяснит все обстоятельства ДТП, в частности проверит соблюдение правил перевозки детей.

      Смотрите видео с места ДТП с автобусом с детьми в России

      Еще один похожий инцидент В Чехии перевернулся автобус с 70 детьми: много пострадавших – видео

      Две подобные ДТП недавно произошли в Турции и Перу. Правда, в результате инцидентов пострадали футбольные фанаты. В Турции автобус перевернулся на бок, а в Перу сорвался с высоты: погибли 8 человек и 10 попали в больницу.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Новости России Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП
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