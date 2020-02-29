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      Автобус з дитячою футбольною командою перекинувся в Росії: 1 людині відірвало руку – фото, відео

      - Читать новость на русском
      У Росії перекинувся автобус з дитячою футбольною командою: 9 дітей постраждали / Соцмережі

      В Ульянівській області Росії у ДТП потрапив автобус Hyundai з дітьми. У результаті щонайменше 9 дітей і 1 дорослий постраждали. Також відомо, що одній людині відірвало руку.

      Як повідомляє "РИА Новости" з посиланням на джерела в екстрених службах, автобус належить футбольному клубу "Нафтовик". Діти їхали на змагання в Ульяновськ. Загалом у автобусі перебували 29 осіб: 26 дітей і 3 тренера.

      Зверніть увагу Падіння літака в Росії: з'явилося відео з борту

      Аварія сталася на 24-му кілометрі федеральної автодороги Р-178 Саранськ – Ульяновськ, у 14 кілометрах на північ від селища Порецьке. Місцева влада каже, її причиною стало те, що водій не впорався з керуванням, і автобус у підсумку перекинувся. Водночас ЗМІ пишуть, що у момент пригоди падав сильний сніг. 

      Автобус із дітьми перекинувся в Росії: фото з місця ДТП 

      Наразі відомо, що постраждали 10 людей (9 дітей і 1 дорослий). Шестеро дітей і 1 дорослий отримали амбулаторну допомогу на місці. Троє дітей перебувають в лікарні, один з них – у важкому стані. За інформацією видання "Ульяновск онлайн", одній людині відірвало руку. На щастя, жертв немає.

      Через інцидент губернатор області Сергій Морозов доручив створити оперативний штаб. Він займатиметься організацією допомоги потерпілим. Крім того, комісія з'ясує всі обставини ДТП, зокрема перевірить дотримання правил перевезення дітей.

      Дивіться відео з місця ДТП з автобусом з дітьми в Росії 

      Ще один схожий інцидент У Чехії перекинувся автобус з 70 дітьми: багато постраждалих – відео

      Дві подібні ДТП нещодавно сталися у Туреччині та Перу. Щоправда, внаслідок інцидентів постраждали футбольні фанати. У Туреччині автобус перекинувся на бік, а у Перу – зірвався з висоти: загинули 8 осіб і 10 потрапили до лікарні.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Новини Росії Діти і неповнолітні Аварії та ДТП
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