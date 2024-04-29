Враг цинично ударил по Одессе: жуткие фото последствий атаки на город

Россияне не прекращают своих атак по Одессе и области, сегодня они ударили по городу баллистикой. Мэр Одессы показал ужасные кадры в результате вражеского удара.

Вечером в Одессе прогремел громкий взрыв захватчики запустили по городу баллистические ракеты. Известно, что в результате вражеского обстрела, к сожалению, не обошлось без погибших и раненых горожан. Повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

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Враг нанес подлый удар по гражданской инфраструктуре

Вечером, 29 апреля, Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического вооружения с Юга. Через несколько минут после тревоги в Одессе прогремел взрыв, в результате которого повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что по состоянию на 20:18 известно о 20 раненых в результате вражеской атаки. Сейчас все соответствующие службы работают на месте. Заметим, что подробности относительно масштабов обстрела Одессы до сих пор выясняют.

К сожалению, уже известно о погибших – два человека и собака. Есть раненые – им оказывается медицинская помощь. Повреждена гражданская инфраструктура – последствия уточняются,

– рассказал он.

Последствия удара по Одессе / Фото Геннадия Труханова

Что известно о сегодняшнем ударе по Одессе: главное

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер в 19:23 сообщил, что в результате российской атаки на город погибли два человека, а также собака. Кроме этого, известно о раненых различной степени тяжести .

. В 19:55 Кипер сообщил, что в результате российской ракетной атаки пострадали уже 17 человек. По меньшей мере двое из них в тяжелом состоянии . Раненым оказывается вся необходимая помощь. На месте продолжают работать экстренные службы

. Раненым оказывается вся необходимая помощь. На месте продолжают работать экстренные службы СМИ пишут о том, что россияне могли ударить "Искандером" с кассетной боевой частью. Кроме того, в медиа отмечают, что оккупанты обстреляли Дворец студентов юридической академии, который называют "Замком Гарри Поттера". Отдельно в соцсетях распространяются сообщения о том, что в результате атаки был травмирован бывший народный депутат Сергей Кивалов.

Отмечается, что он получил осколочное ранение правого бедра. В СМИ отмечают, что политика госпитализировали с венозным кровотечением в городскую больницу №10, оттуда он выехал в частную клинику.

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