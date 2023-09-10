Металлическая сетка и народные дружины: помогут ли они защитить российские самолеты от "хлопков"

Россия ищет новые способы прикрытия своей авиации после сокрушительных атак беспилотников. Однако существует большая вероятность, что эти меры не спасут российские самолеты от "хлопка".

Такой мыслью с 24 Каналом поделился военный эксперт Юрий Фёдоров. Он считает, что эффективность новой защиты российских самолетов крайне невелика.

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Остановят ли металлические сетки дроны

Как видно из опубликованных фото, сетка расположена в 3 – 4 метрах над самолетом. Если взрыв будет сильным, повреждений не удастся избежать. Поэтому подобные меры российского войска напоминают припарки мертвому.

Если взрывная часть беспилотника будет небольшой, то БпЛА действительно может застрять в сетке. Впрочем, в случае детонации БПЛА самолету все равно будет достаточно плохо.

Народные патрули в Пскове

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После атаки беспилотников на Псковский аэродром, в результате которой было повреждено 6 крупных транспортных самолетов ИЛ-76, городской голова организовал "народные дружины". Их задачей является патрулирование окружающей местности, чтобы предупредить запуск беспилотников с близкой дистанции.

“Важно, что пока никто не доказал, что Псковский аэродром поразили именно БпЛА ближнего радиуса действия, которые запустили партизаны. Об этом не так давно заявил Кирилл Буданов, но правда в том, что разведчики могут озвучивать такие мысли, чтобы запутать противника”, – предположил Федоров.

В результате может оказаться, что "народные дружины" и "фсбшники" будут ловить несуществующих партизан, а неизвестные дроны будут продолжать долетать до российских аэродромов.

Юрий Федоров о попытках россиян защитить свою авиацию: смотрите видео

Что известно об атаках на российские аэродромы