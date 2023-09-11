Белгород не спит: область вздрогнула от мощных взрывов, россияне жалуются на атаку дронов

Ночь 11 сентября для жителей Белгородской области в очередной раз неспокойна. Местные жалуются на громкие взрывы.

Об этом рассказали в ряде российских телеграмм-пабликов, сообщает 24 Канал. Также они обнародовали фото и видео с места происшествия.

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На Белгородщине раздались взрывы

В 1:17 в Яковлевском районе Белгородской области было очень громко. Через несколько минут там прогремели еще несколько взрывов.

В Белгородской области слышали мощные взрывы: видео

Впоследствии россияне сообщили, что район атаковали дроны. На место выехали спецслужбы.

Оккупанты заявили об атаке дронами: видео

Беспилотники будто бы сбили. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО – сбито 2 БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. На месте работают все оперативные службы,

– заявил российский чиновник.

Оккупанты говорят, что сбили 2 дрона / Фото из соцсетей

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В России продолжает взрываться: коротко