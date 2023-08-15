Ракетный удар по Луцку: кадры с места попадания, где из-под завалов спасли мужчину
Источник:МВД Украины
Российские военные утром 15 августа нанесли ракетный удар по предприятию в Луцке. Чрезвычайщикам удалось спасти из-под завалов мужчину.
Под вражеский обстрел попало производственное предприятие в Луцке. В результате ракетного удара по Луцку произошло разрушение конструкций и возник пожар.
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Из-под завалов также изъяли тела троих погибших
Спасатели деблокировали из-под завалов одного пострадавшего и изъяли тела троих погибших. Проведен разбор завалов и ликвидирован пожар.
Спасение пострадавшего от российской террористической атаки в Луцке: смотрите видео
Ранее сообщалось, что мужчину, которого спасли из-под завалов, – госпитализировали. Городской голова Луцка Игорь Полищук рассказал, что и погибшие, и пострадавшие были работниками предприятия, которое атаковала Россия
По данным городского головы Луцка, в результате обстрела известно о 3 раненых. Россияне атаковали Луцк двумя крылатыми ракетами.
Россия атаковала Луцк крылатыми ракетами / Фото МВД
Также Игорь Полищук рассказал, что россияне попали в обычное предприятие, производившее комплектующие для автомобилей. Он отметил, что предприятие не имело отношения к военной инфраструктуре.
Ракетный террор россиян: что известно
- Российские оккупанты 15 августа атаковали украинские города. Под ударом ракет воздушного и морского базирования, кроме Луцка, находились Львов, Днепр и Смела в Черкасской области.
- Во Львове утром было зафиксировано 6 ракетных ударов, еще одну ракету сбили силы ПВО. В результате обстрела повреждены многие дома в Зализничном районе, а также колледж и детский сад. К счастью, жертв удалось избежать, однако известно о 15 пострадавших.
- В Смиле ракеты попали по частному предприятию и по территории медучреждения. В Днепре российские ракеты ударили по предприятию. Известно о 3 пострадавших.
- Всего ночью россияне выпустили по Украине 28 ракет. В частности, 4 крылатые ракеты Х-22, которые не удалось перехватить, 24 крылатые ракеты Х-101, Х-555 и "Калибр", из которых силы ПВО обезвредили 16.
- Кроме того, было зафиксировано 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям.