Авиаэксперт сказал, чем ценен для России завод в Таганроге, который был атакован

В Таганроге 11 декабря были слышны взрывы, были атакованы военный аэродром, авиаремонтный завод и казармы близлежащих воинских частей. Вероятно, что на месте атаки могла российская авиация, которую оккупанты использовали для важных им задач.

Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце, отметив, что самолеты Ил-76 страна-агрессор использовала для обстрелов Украины и разведки. Кроме того, на территории аэродрома мог быть склад с КАБами.

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Чем ценен для России завод в Таганроге, который был атакован

Авиационный эксперт объяснил, что на территории военного аэропорта был авиаремонтный завод, который осуществлял обслуживание самолетов типа Ил-76 и А-50.

Именно этот завод является ценным для России из-за содержания и эксплуатации этих видов авиации. Были ли эти самолеты на месте во время атаки на территории аэродрома, или нет – еще не известно.

Однако, вероятно, атака была связана именно с наличием бортов на территории аэродрома. Сегодня Россия имеет около 10 различных модификаций этого самолета в боевом состоянии и использует их в самый безопасный дальности.

Эти самолеты являются для наведения и поддержки работы ракет средней, большой дальности, говорится о крылатых и баллистических ракетах. Также это элемент разведки соответствующих территорий Украины и ее воздушного пространства, в том числе авиации,

– объяснил Долинце.

Он добавил, что если эти самолеты действительно были на месте в момент поражения, то это очень серьезная и важная цель.

Аэродром страна-агрессор использует также для атак на Украину. Аэродромы в России на расстоянии 200 – 300 километров от границы с нашей страной является местом базирования самолетов Су-34, которые являются носителями КАБов. Вероятно, что и склады с этими управляемыми бомбами могли быть в Таганроге.

Кстати, в российском городе также подверглось разрушениям местное промышленное предприятие. Там сгорели 14 автомобилей. Повреждена и котельная, что оставило часть города без отопления.

Напомним, что 11 декабря пострадал не только российский Таганрог. Силы обороны Украины поразили нефтебазу "Брянск" в Брянской области России с помощью беспилотников. Нефтебаза активно использовалась российской армией для поставки топлива на фронт, и после удара начался массированный пожар.