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      Wizz Air объявил об однодневных скидках на "латвийские" рейсы

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      В Wizz Air объявили об однодневных скидках на рейсы в Латвию
      В Wizz Air объявили об однодневных скидках на рейсы в Латвию / wizzair.com

      Украинцы могут получить 20% скидки на рейсы из Киева в Ригу. Купить билеты по акционным ценам нужно в течение суток 12 ноября, а путешествия по ним завершить до 31 марта 2020 года.

      Акционная цена актуальна только для бронирований через сайт Wizz Air или мобильное приложение и не распространяется на групповые заказы, сообщили в лоукосте.

      Читайте также: Wizz Air запустила 6 новых рейсов из Одессы: список

      Например, на 17 декабря на сайте Wizz Air билет на рейс Киев-Рига можно купить за 562 гривны, без учета багажа.

      Wizz Air подорожі знижки Рига Київ авіакомпанія лоукост

      Интересно! Пассажиропоток авиакомпании в Украине за девять месяцев 2019 года вырос на 68% по сравнению с предыдущим годом. Количество пассажиров, которых в Украину и из нее доставил Wizz Air, составило более полутора миллиона человек.

      Что известно о Wizz Air?Крупнейшая лоукост-авиакомпания в Венгрии.
      Осуществляет пассажирские перевозки в страны Европы, а также летает в Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан. Сейчас перелеты осуществляются в 142 направлениях, в 44 страны. В Украине летает из Киева, Львова, Одессы, Харькова, а с марта 2020 года – Запорожья.

      blog_ava
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Киева авиация Wizz Air Путешествия Латвия
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