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Wizz Air опроверг информацию об открытии новых рейсов из Киева

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Wizz Air опроверг информацию об открытии новых рейсов из Киева
Wizz Air опроверг информацию об открытии новых рейсов из Киева / Фото из открытых источников

Европейский лоукост-перевозчик Wizz Air опроверг свою информацию о запуске 5 новых рейсов, которые будут летать из Киева в Дортмунд, Мемминген, Брюссель-Шарлеруа, Париж-Бове и Копенгагена.

Об этом говорится в сообщении лоукост-перевозчика.

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Информация о новых рейсах, приведенная в сегодняшнем электронном бюллетене Wizz Air, является некорректной. Wizz Air просит прощения за недоразумение,
– говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в рассылке, которую лоукостер рассылает пассажирам, анонсировалось открытие рейсов из Киева в Дортмунд, Мемминген и Копенгаген, а также в французский аэропорт Бове и аэропорт Шарлеруа.

Очевидно ошибка связана с тем, что такие же рейсы открываются из Кишинева.

Wizz Air анонсировал запуск новых маршрутов не из Киева, а из Кишинева

Теги: Новости Украины Новости Киева Путешествия Wizz Air отдых
Источник: 24 Канал
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