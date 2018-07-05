Wizz Air опроверг информацию об открытии новых рейсов из Киева

Европейский лоукост-перевозчик Wizz Air опроверг свою информацию о запуске 5 новых рейсов, которые будут летать из Киева в Дортмунд, Мемминген, Брюссель-Шарлеруа, Париж-Бове и Копенгагена.

Об этом говорится в сообщении лоукост-перевозчика.

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Информация о новых рейсах, приведенная в сегодняшнем электронном бюллетене Wizz Air, является некорректной. Wizz Air просит прощения за недоразумение,

– говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в рассылке, которую лоукостер рассылает пассажирам, анонсировалось открытие рейсов из Киева в Дортмунд, Мемминген и Копенгаген, а также в французский аэропорт Бове и аэропорт Шарлеруа.

Очевидно ошибка связана с тем, что такие же рейсы открываются из Кишинева.

Wizz Air анонсировал запуск новых маршрутов не из Киева, а из Кишинева