Wizz Air откроет во Львове свою базу: что известно о новых рейсах из Украины

Венгерский лоукостер Wizz Air 1 июля 2020 года откроет новую базу в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого. Авиакомпания разместит там один самолет Airbus A320. Кроме того Wizz Air анонсировала новые рейсы из Львова и Харькова.

Она станет уже второй базой Wizz Air в Украине. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

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Кроме того, Wizz Air анонсировала об открытии пяти новых маршрутов с июля из Львова:

в Биллунн (Дания),

в Таллинн (Эстония),

в Лиссабон (Португалия),

в Гамбург (Германия),

в Щецин (Польша).

Авиакомпания также анонсировала два новых рейса из Харькова:

в Таллин (Эстония),

в Берлин (Германия).

Бронирование билетов уже доступно для пассажиров.

Эта инвестиция подчеркивает нашу долгосрочную приверженность стране,

– заявил Джордж Михалопулос, главный коммерческий директор Wizz Air.

Обратите внимание! В Украине общенациональный карантин действует до 11 мая включительно. Информации о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами мира пока не было. Кроме того, до 15 мая границы ЕС официально закрыты для иностранцев.

Как Wizz Air переживает кризис из-за распространения коронавируса?Чтобы смягчить финансовые последствия пандемии COVID-19 бюджетная авиакомпания Wizz Air приняла ряд мер. В частности – о сокращении персонала компании и зарплат работников. Венгерская компания сократила примерно 19% всего штата, это – 1000 сотрудников. Кроме этого, Wizz Air на 22% уменьшила зарплаты топменеджеров. Пилоты и бортпроводники также зарабатывать меньше – на 14%.