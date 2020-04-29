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      Wizz Air откроет во Львове свою базу: что известно о новых рейсах из Украины

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      База Wizz Air во Львове - новые рейсы из Львова и Харькова 2020
      Wizz Air відкриває базу у Львові / wizzair.com/uk-ua

      Венгерский лоукостер Wizz Air 1 июля 2020 года откроет новую базу в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого. Авиакомпания разместит там один самолет Airbus A320. Кроме того Wizz Air анонсировала новые рейсы из Львова и Харькова.

      Она станет уже второй базой Wizz Air в Украине. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

      Актуально Wizz Air с 12 мая возобновляет рейсы Вена – Киев: что известно

      Кроме того, Wizz Air анонсировала об открытии пяти новых маршрутов с июля из Львова:

      • в Биллунн (Дания),
      • в Таллинн (Эстония),
      • в Лиссабон (Португалия),
      • в Гамбург (Германия),
      • в Щецин (Польша).

      Авиакомпания также анонсировала два новых рейса из Харькова:

      • в Таллин (Эстония),
      • в Берлин (Германия).

      Бронирование билетов уже доступно для пассажиров.

      Эта инвестиция подчеркивает нашу долгосрочную приверженность стране,
       – заявил Джордж Михалопулос, главный коммерческий директор Wizz Air.

      Обратите внимание! В Украине общенациональный карантин действует до 11 мая включительно. Информации о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами мира пока не было. Кроме того, до 15 мая границы ЕС официально закрыты для иностранцев.

      Как Wizz Air переживает кризис из-за распространения коронавируса?Чтобы смягчить финансовые последствия пандемии COVID-19 бюджетная авиакомпания Wizz Air приняла ряд мер. В частности – о сокращении персонала компании и зарплат работников. Венгерская компания сократила примерно 19% всего штата, это – 1000 сотрудников. Кроме этого, Wizz Air на 22% уменьшила зарплаты топменеджеров. Пилоты и бортпроводники также зарабатывать меньше – на 14%.

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости Харькова Новости Львова авиация Wizz Air
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