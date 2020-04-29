Wizz Air откроет во Львове свою базу: что известно о новых рейсах из Украины
Венгерский лоукостер Wizz Air 1 июля 2020 года откроет новую базу в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого. Авиакомпания разместит там один самолет Airbus A320. Кроме того Wizz Air анонсировала новые рейсы из Львова и Харькова.
Она станет уже второй базой Wizz Air в Украине. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Актуально Wizz Air с 12 мая возобновляет рейсы Вена – Киев: что известно
Кроме того, Wizz Air анонсировала об открытии пяти новых маршрутов с июля из Львова:
- в Биллунн (Дания),
- в Таллинн (Эстония),
- в Лиссабон (Португалия),
- в Гамбург (Германия),
- в Щецин (Польша).
Авиакомпания также анонсировала два новых рейса из Харькова:
- в Таллин (Эстония),
- в Берлин (Германия).
Бронирование билетов уже доступно для пассажиров.
Эта инвестиция подчеркивает нашу долгосрочную приверженность стране,
– заявил Джордж Михалопулос, главный коммерческий директор Wizz Air.
Обратите внимание! В Украине общенациональный карантин действует до 11 мая включительно. Информации о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами мира пока не было. Кроме того, до 15 мая границы ЕС официально закрыты для иностранцев.
Как Wizz Air переживает кризис из-за распространения коронавируса?Чтобы смягчить финансовые последствия пандемии COVID-19 бюджетная авиакомпания Wizz Air приняла ряд мер. В частности – о сокращении персонала компании и зарплат работников. Венгерская компания сократила примерно 19% всего штата, это – 1000 сотрудников. Кроме этого, Wizz Air на 22% уменьшила зарплаты топменеджеров. Пилоты и бортпроводники также зарабатывать меньше – на 14%.