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      Wizz Air открывает два новых направления для Украины

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      Wizz Air открывает два новых направления для Украины
      Wizz Air открывает два новых направления для Украины / Фото из открытых источников

      Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила об открытии рейсов из Киева в Грецию. Лоукостер будет летать в Салоники и Афины.

      Оба рейса будут выполняться дважды в неделю, говорится на официальном сайте Wizz Air.

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      Рейс Киев-Салоники стартует 20 мая и будет выполняться по понедельникам и пятницам. Самолеты авиакомпании из Киева в Афины начнут летать уже 21 мая, перелеты будут осуществляться по вторникам и субботам.

      Приобрести билеты можно уже сейчас. Цена стартует от 19,99 евро.

      Сейчас маршрутная сеть Wizz Air из Украины достигла 45 направлений. Перелеты осуществляются из 3 украинских аэропортов в 13 стран мира.

      В 2018 году Wizz Air перевезла более 1,5 миллиона пассажиров на своих рейсах в/из Украины, что составляет более 107% роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и делает Wizz Air крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Украине,
      – отмечается в сообщении.

      Почему стоит поехать в Афины?
      Афины – историческая столица Европы и Греции. Именно в Афинах сосредоточены наиболее значимые греческие дворцы, храмы и церкви.Среди лучших мест Афин туристы отметили: район Плака, Акрополь, археологический музей Афин, музей Бенаки, Национальный сад, театр Диониса и другие.

      Чем известен город Салоники?
      Это второй крупнейший город Греции. Население около миллиона жителей. Салоники – это культурная столица Греции, известная своими фестивалями, событиями и яркой культурной жизнью в целом. По версии Lonely Planet занимает пятое место, как лучший город для вечеринок по всему миру. Город имеет историю около 3000 лет. Множество церквей Византии и целый район города включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

      С 31 марта начнет летать из Афин в украинскую столицу греческая компания Astra Airlines.

      Лоукост-авиакомпания Ryanair с октября 2019 года откроет четыре новых направления из Украины в Германию. Рейсы будут запущены из Киева в Дюссельдорф, Франкфурт-Хан, Карлсруэ/Баден-Баден и Нюрнберг. В общем Ryanair с первой недели апреля откроет пять новых направлений из Украины – в Дублин, Софию, Пафос, Манчестер и Афины.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева авиация Путешествия Греция Wizz Air
      Источник: 24 канал
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