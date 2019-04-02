Wizz Air возобновит полеты в Люблин: известно расписание и цена

Бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила, что с 30 июня возобновит рейсы из Киева в польский Люблин.

Полеты будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам с вылетами в 13:55 из Киева и 14:45 из Люблина, сообщает портал Avianews.

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Билеты на направление продаются по цене от 20 евро в одну сторону по тарифу Basic, который включает перевозку только небольшого предмета ручной клади с габаритами до 40х30х20.

Wizz Air открыл рейсы Киев-Люблин 25 августа 2017 года. Полеты выполнялись до 24 октября 2018 года.

Изменение частоты выполнения полетов в зависимости от туристического сезона и спроса является общепринятой практикой в ​​авиации. Wizz Air постоянно отслеживает эффективность своих рейсов, чтобы обеспечить пассажиров самыми низкими ценами на наиболее популярных направлениях,

– отметили тогда в авиакомпании.

Также авиакомпания Ernest Airlines возобновляет рейсы из Львова в Венецию. Путешественники смогут приобрести билеты на первые рейсы с 14 июня.