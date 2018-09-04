17:31
4 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
31°C 14°C
  • среда
    27°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Варфоломей решил не пить из российского "болотца". Еще немного Соловьиного помета
Вєсті Кремля
21:45, 3 сентября
Вести.UA. Медвежьи услуги Медведчука. Шапка Гриши-молодца
Вєсті.UA
19:52, 3 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

WOG успешно реструктуризировал кредит в ПУМБ

27 Читати новину українською
WOG
WOG / epravda.com.ua

Группа компаний "ВОГ" в рамках запланированной стратегии успешно проводит реструктуризацию кредитов.

На этот раз – сроком на 10 лет в Первом Украинском Международном Банке (ПУМБ), входящем в десятку крупнейших банков Украины.

Реструктуризация указанного кредита, который был взят еще до кризисных событий 2013-2014 гг., позволит компании не останавливая инвестиций в развитие в десятилетний срок погасить все обязательства перед банком.

"В процессе переговоров c банком мы совместно выработали решение по реструктуризации обязательств сроком на 10 лет, что полностью соответствует первоначальным ожиданиям. На сегодняшний день предложенная банком ставка является рыночной и может быть снижена в будущем при улучшении инвестиционного климата в Украине, что, безусловно, выгодно не только нам как компании, но и непосредственно банку как кредитору", – подчеркнули в пресс-службе WOG.

"Банк высоко ценит партнерские отношения и готов вместе с клиентом искать решение урегулирования вопросов, связанных с обслуживанием кредитных обязательств. Вместе с руководством Группы компаний "ВОГ" мы выработали механизм реструктуризации задолженности, что позволит компании эффективно развивать свою деятельность в дальнейшем", – подчеркнул Константин Школяренко, заместитель председателя правления ПУМБ.

По словам пресс-службы, в ближайшее время компания планирует активно развивать ритейл-направление, а также инвестировать в новые и действующие АЗК.

Напомним, что ранее компания "ВОГ Кафе", входящая в группу компаний WOG успешно открыла WOG CAFE в аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны). Этой осенью открытие кафе также ожидается в аэропортах "Борисполь" и "Львов" им. Даниила Галицкого.

За 15 лет работы в Украине компания WOG успела заработать репутацию лидера не только на топливном рынке, но и на рынке пищевого ритейла, представляя свою продукцию на сотнях АЗК по всей Украине, в 16 скоростных поездах "Интерсити", а также в сети городских кофеен в Киеве и Львове. Кафе реализуют широкий ассортимент продукции – от большого кофейного меню до линейки фреш-сэндвичей и салатов собственного производства. Во всей сети действует система контроля качества, что гарантирует безопасность пищевых продуктов.

Теги: Новости АЗК Кредит Деньги Финансы Банки Инвестиции Горючее
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфор
сегодня, 17:00 BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфор
Власть возьмется расследовать откуда у украинцев деньги на покупку авто
 3 февраля 2012 , 12:39 226
"Приватбанк" на несколько дней может приостановить работу, – журналист
 18 декабря 2016 , 16:11 9
Азаров займется детским питанием
 10 августа 2011 , 11:40 4
Украинские аграрии делают ставку на энергосберегающие технологии
 19 марта 2013 , 17:59
Экономика Украины из-за войны упадет на 7,25%, — МВФ
 2 сентября 2014 , 19:21
Доллар и евро подешевели — курсы валют на 15 сентября
 15 сентября 2014 , 13:42
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук