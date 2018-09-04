WOG успешно реструктуризировал кредит в ПУМБ

Группа компаний "ВОГ" в рамках запланированной стратегии успешно проводит реструктуризацию кредитов.

На этот раз – сроком на 10 лет в Первом Украинском Международном Банке (ПУМБ), входящем в десятку крупнейших банков Украины.

Реструктуризация указанного кредита, который был взят еще до кризисных событий 2013-2014 гг., позволит компании не останавливая инвестиций в развитие в десятилетний срок погасить все обязательства перед банком.

"В процессе переговоров c банком мы совместно выработали решение по реструктуризации обязательств сроком на 10 лет, что полностью соответствует первоначальным ожиданиям. На сегодняшний день предложенная банком ставка является рыночной и может быть снижена в будущем при улучшении инвестиционного климата в Украине, что, безусловно, выгодно не только нам как компании, но и непосредственно банку как кредитору", – подчеркнули в пресс-службе WOG.

"Банк высоко ценит партнерские отношения и готов вместе с клиентом искать решение урегулирования вопросов, связанных с обслуживанием кредитных обязательств. Вместе с руководством Группы компаний "ВОГ" мы выработали механизм реструктуризации задолженности, что позволит компании эффективно развивать свою деятельность в дальнейшем", – подчеркнул Константин Школяренко, заместитель председателя правления ПУМБ.

По словам пресс-службы, в ближайшее время компания планирует активно развивать ритейл-направление, а также инвестировать в новые и действующие АЗК.

Напомним, что ранее компания "ВОГ Кафе", входящая в группу компаний WOG успешно открыла WOG CAFE в аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны). Этой осенью открытие кафе также ожидается в аэропортах "Борисполь" и "Львов" им. Даниила Галицкого.

За 15 лет работы в Украине компания WOG успела заработать репутацию лидера не только на топливном рынке, но и на рынке пищевого ритейла, представляя свою продукцию на сотнях АЗК по всей Украине, в 16 скоростных поездах "Интерсити", а также в сети городских кофеен в Киеве и Львове. Кафе реализуют широкий ассортимент продукции – от большого кофейного меню до линейки фреш-сэндвичей и салатов собственного производства. Во всей сети действует система контроля качества, что гарантирует безопасность пищевых продуктов.