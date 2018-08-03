Xiaomi официально представила игрового "монстра" Mi Notebook Pro 2

Компания Xiaomi официально представила новый игровой ноутбук Mi Notebook Pro 2, работающий на процессоре от Intel восьмого поколения, а также оборудованный видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1060 или GTX 1050. Кроме того, новинка получила тонкий корпус и мощную систему охлаждения.

Об этом сообщает Gizchina.

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Презентация новинки состоялась в рамках конференции ChinaJoy. Xiaomi Mi Notebook Pro 2 получил 15,6-дюймовый дисплей с тонкими рамками: площадь экрана занимает 81% верхней крышки, а угол обзора IPS-матрицы с антибликовым покрытием равен 178 градусам.



Xiaomi Mi Notebook Pro 2 получил узкие рамки вокруг дисплея

Под "капотом" игрового лэптопа, в зависимости от модификации, располагаются процессоры линейки Intel Core i5 или Core i7 и видеокарты 10 серии от NVIDIA. Объем оперативной памяти DDR4 равен 8 или 16 ГБ.



Толщина Xiaomi Mi Notebook Pro 2 не превышает 2 сантиметров

В зависимости от начинки, толщина Mi Notebook Pro 2 составляет 16,9 миллиметра (для версии с GTX 1050), или 20,9 миллиметра (для моделей с GTX 1060). Каждая из четырех возможных версий новинки получила поддержку Dolby Atmos и слот для карт UHS-II – это может быть полезно, например, для редактирования видео. Вся новая серия ноутбуков от Xiaomi также поддерживает разблокировку Windows Hello и оснащается сканером отпечатков пальцев.



Xiaomi Mi Notebook Pro 2 получил мощную систему охлаждения

Оригинальная конструкция корпуса с четырьмя вентиляционными системами, раздельными тепловыми трубки для CPU и GPU, а также выделенной кнопкой для турбо-режима 12-вольтного кулера предназначены для снижения нагрева ноутбука.



Xiaomi Mi Notebook Pro 2 работает на процессорах Intel восьмого поколения

Версия на базе GTX 1050 обладает низким энергопотреблением: для питания ноутбука с такой видеокартой будет достаточно блока питания USB-C мощностью 90 Вт.



Xiaomi Mi Notebook Pro 2 получил мощные видеокарты от NVIDIA

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Основное различие между четырьмя вариантами лэптопа заключается в модели процессора и видеокарты, емкость накопителей одинакова для всех вариантов. Покупателям доступны следующие модификации игрового лэптопа:

Intel Core i7-8750H, GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 2666 МГц, 256 ГБ SSD + HDD 1 ТБ – 1310 долларов (около 34 680 гривен) Intel Core i7-8750H, GTX 1050 Ti с 4 ГБ видеопамяти, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD – 1091 доллар (около 28 880 гривен) Intel Core i5-8300H, GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD – 1164 доллара (около 30 810 гривен) Intel Core i5-8300H, GTX 1050 Ti с 4 ГБ видеопамяти, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD – 975 долларов (около 25810 гривен)



Xiaomi Mi Notebook Pro 2 будет иметь 4 модификации

Предварительные заказы Xiaomi Notebook Pro 2 стартуют уже сегодня, 3 августа, на портале китайского интернет-магазина Jingdong. В розницу устройство поступит уже совсем скоро, 16 августа.



Xiaomi Mi Notebook Pro 2 можно уже предварительно заказать в Китае

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