За поднятие танкера Delfi заплатит частная компания
В который раз начались подготовительные работы по поднятию затонувшего в Одессе танкера Delfi. На этот раз одна из компаний предложила оплатить работы за свой счет.
7 августа администрация Одесского морского порта провела переговоры с потенциальными участниками по поднятию затонувшего судна. Всего в переговорах приняли участие 6 компаний, одна из которых предложила выполнить работы за свой счет. Об этом на своей странице в фейсбуке написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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Одна из частных компаний выступила с инициативой провести работы по поднятию судна без использования государственных средств. Трудно не согласиться с таким предложением,
– рассказал Криклий.
Кто будет поднимать танкер
По словам министра, 10 августа был подписан трехсторонний договор между ОФ ГП "АМПУ", ООО "Краншип" и ООО "Бруклин-Киев". Поднимать затонувшее судно будет ООО "Краншип", а ООО "Бруклин-Киев" будет финансировать работы.
Уже начались подготовительные работы к подъему:
- удаление песка из помещений судна;
- удаление камней каменной гряды;
- промывка песка под обшивкой;
- удаление загрязнений с танков судна.
История затонувшего танкера Delfi: коротко
- Судно перевернулось и осело на мель возле одесского пляжа "Дельфин" еще в ноябре 2019 года.
- Владелец-иностранец был вправе до апреля 2020 года забрать танкер, но не сделал этого.
- 21 июня с танкера произошла утечка нефтепродуктов, которая повлекла загрязнение воды.
- Поэтому 25 июля ситуацию признали чрезвычайной ситуацией местного уровня.
- Попытки найти подрядчика для подъема судна были неудачными из-за недостаточной материально-технической базы. Однако 31 июля Администрация морских портов Украины анонсировала повторный конкурс и подрядчика нашли.