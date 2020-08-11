В который раз начались подготовительные работы по поднятию затонувшего в Одессе танкера Delfi. На этот раз одна из компаний предложила оплатить работы за свой счет.

7 августа администрация Одесского морского порта провела переговоры с потенциальными участниками по поднятию затонувшего судна. Всего в переговорах приняли участие 6 компаний, одна из которых предложила выполнить работы за свой счет. Об этом на своей странице в фейсбуке написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Одна из частных компаний выступила с инициативой провести работы по поднятию судна без использования государственных средств. Трудно не согласиться с таким предложением,

– рассказал Криклий.

Кто будет поднимать танкер

По словам министра, 10 августа был подписан трехсторонний договор между ОФ ГП "АМПУ", ООО "Краншип" и ООО "Бруклин-Киев". Поднимать затонувшее судно будет ООО "Краншип", а ООО "Бруклин-Киев" будет финансировать работы.

Уже начались подготовительные работы к подъему:

удаление песка из помещений судна;

удаление камней каменной гряды;

промывка песка под обшивкой;

удаление загрязнений с танков судна.

История затонувшего танкера Delfi: коротко