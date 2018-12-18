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      За место под елкой: в Одессе два деда мороза подрались прямо на глазах у детей – видео 18+

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      В Одессе подрались два деда мороза
      В Одессе подрались два деда мороза / Фото из открытых источников

      В центре Одессы двое дедов морозов не поделили место под елкой – устроили драку прямо на глазах у детей. Одному из них не понравилось, что другой фотографировался с прохожими якобы "не на своем месте".

      Об этом сообщает "Думская".

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      Издание отмечает, что старшего Деда Мороза зовут Тимур. Пока он фотографировался с девочкой под елкой, подбежал младший Дед Мороз по имени Мустафа и приказал "валить с места".

      Ко всему, во время перепалки в ситуацию вмешалась еще и снегурочка. По данным "Думской", именно она собирает плату с артистов якобы в интересах кого-то из городского руководства.

      К слову, драка сопровождалась криками прохожих и плачем детей. Агрессивных зимних дедов удалось разнять. Издание отмечает, что после драки их костюмы мало чем напоминали праздничные.

      Один из дедов морозов пожаловался на неадекватное поведение коллеги в департамент муниципальной безопасности, там обещали во всем разобраться.

      Видео драки дедов морозов в Одессе:

       

      Теги: Новости Украины Новости Одессы Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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