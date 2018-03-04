Зачистка палаточного городка под Радой: журналисты выяснили неожиданную деталь

Зачистка палаточного городка под Верховной Радой, или, как настаивают это называть правоохранители, следственные действия, отличилась большой жестокостью со стороны силовиков. К слову, их подготовку финансировали западные партнеры.

Как подчеркивает ресурс INSIDER в своем материале, к таким действиям прибегал не прежний "Беркут", из которого теперь состоит "Полиция особого назначения", а тактическое подразделение полиции, на подготовку которого, в том числе правозащитные тренинги, дали немалые средства западные партнеры.

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Отмечается, что вследствие всего этого пострадали не только митингующие, которые получили травмы головы, а некоторых выводили с окровавленными лицами, и среди которых была по меньшей мере одна женщина, но и некоторые журналисты: фотокорреспондент "Радио Свобода" Сергей Нужненко получил от полицейского струю газа в лицо, Богдана Кутепова с "Общественного" избили ногами, а корреспондента ресурса вытолкали пинками за периметр, угрожая газовым баллоном.

"Также сомнителен момент с применением брандспойтов с холодной водой для тушения баррикады и подожженые палатки. Под струю попали и некоторые активисты – не самые приятные ощущения при температуре -7 и сильном снегопаде. В результате часть лагеря была разрушена до основания, а его жителей развезли по райотделам в автозаках", – добавляют журналисты.

Напомним, утром 3 марта правоохранители пришли в палаточный городок проводить следственные действия. В итоге между силовиками и протестующими произошли столкновения, в результате чего несколько человек были задержаны и получили ранения.