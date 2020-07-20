Задержание Славомира Новака: во Львове еще одному фигуранту сообщили о подозрении
НАБУ во Львове сообщило о подозрении еще одному фигуранту дела о взяточничестве в сфере дорожного строительства. Речь идет о деле, к которому причастен экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак, которого 20 июля задержали в Польше.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с польскими коллегами вручили подозрение еще одному из вероятно причастных к совершению преступления лиц. Как сообщило НАБУ на своей странице в твиттере, следственные действия прошли во Львове.
Важно Славомира Новака задержали в Польше: что инкриминируют экс-главе Укравтодора
Продолжаются следственные действия в рамках совместного расследования НАБУ и Центрального антикоррупционного бюро Польши деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства. Детективы сообщили о подозрении одному из вероятно причастных к совершению преступления лиц,
– говорится в сообщении.
Вручение подозрения одному из фигурантов дела / Фото НАБУ
Что известно об обысках во Львове
Журналист Юрий Бутусов на своей фейсбук-странице отмечает: обыски проходят в фирмах Onur и Альтком, выполняющих проекты из списка "Большой стройки".
Новаку выдвинуто подозрение сразу по трем эпизодам – за получение взяток в украинской компании "Альтком", турецкой компании "Онур" и польской компании ECM Group. Проведены обыски его офисов и проживания, изъяты все финансовые документы и записи,
– пишет Бутусов.
Между тем в дорожной фирме Onur подтверждают: в компании действительно сегодня начались следственные действия по уголовному делу о деятельности экс-руковолителя Укравтодора Славомира Новака.
Там собираются помогать следствию: "Компания Onur Group Ukraine будет способствовать следствию и обеспечит полный доступ к информации, которая будет способствовать расследованию с участием НАБУ, САП и Центрального антикоррупционного бюро Польши о деятельности экс-руководителя Укравтодора Славомира Новака".
Дело Славомира Новака: коротко
- В Польше 20 июля задержали экс-главу Укравтодора Славомира Новака.
- Расследование проводится совместно Центральным антикоррупционным бюро Польши, прокуратурой Варшавы, САП Украины и Национальным антикоррупционным бюро Украины.
- САП инкриминирует Новаку взяточничество за продление сроков ремонта автодорог.
- Польское антикоррупционное бюро подозревает, что Славомир Новак возглавлял организованную преступную группу.
- По данным Gazeta Wyborcza, в районной прокуратуре Варшавы Новаку угрожают шесть обвинений, связанных с периодом, когда он отвечал за Укравтодор.