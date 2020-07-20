НАБУ во Львове сообщило о подозрении еще одному фигуранту дела о взяточничестве в сфере дорожного строительства. Речь идет о деле, к которому причастен экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак, которого 20 июля задержали в Польше.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с польскими коллегами вручили подозрение еще одному из вероятно причастных к совершению преступления лиц. Как сообщило НАБУ на своей странице в твиттере, следственные действия прошли во Львове.

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Продолжаются следственные действия в рамках совместного расследования НАБУ и Центрального антикоррупционного бюро Польши деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства. Детективы сообщили о подозрении одному из вероятно причастных к совершению преступления лиц,

– говорится в сообщении.

Вручение подозрения одному из фигурантов дела / Фото НАБУ

#Львів. Тривають слідчі дії в межах спільного розслідування #НАБУ та @CBAgovPL діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства. #Детективи повідомили про підозру одному з ймовірно причетних до вчинення злочину осіб pic.twitter.com/hOOeEn0tMf — NAB Ukraine (@nab_ukr) July 20, 2020

Что известно об обысках во Львове

Журналист Юрий Бутусов на своей фейсбук-странице отмечает: обыски проходят в фирмах Onur и Альтком, выполняющих проекты из списка "Большой стройки".

Новаку выдвинуто подозрение сразу по трем эпизодам – за получение взяток в украинской компании "Альтком", турецкой компании "Онур" и польской компании ECM Group. Проведены обыски его офисов и проживания, изъяты все финансовые документы и записи,

– пишет Бутусов.

Между тем в дорожной фирме Onur подтверждают: в компании действительно сегодня начались следственные действия по уголовному делу о деятельности экс-руковолителя Укравтодора Славомира Новака.

Там собираются помогать следствию: "Компания Onur Group Ukraine будет способствовать следствию и обеспечит полный доступ к информации, которая будет способствовать расследованию с участием НАБУ, САП и Центрального антикоррупционного бюро Польши о деятельности экс-руководителя Укравтодора Славомира Новака".

Дело Славомира Новака: коротко