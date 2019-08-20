Задержаны злоумышленники, похитившие с банковских счетов украинцев 1,5 миллиона гривен: фото

5 жителей Кривого Рога воровали деньги с банковских счетов украинцев, используя мобильные номера. Предварительная сумма ущерба около 1,5 миллиона гривен. Киберполиция задержала злоумышленников.

Большую часть полученных денег злоумышленники проигрывали в различных онлайн-казино и на спортивных ставках.

Читайте также: СБУ задержала радикала, который мог планировать теракт на концерте "Квартал-Феста": фото

Преступную группу организовала 40-летняя женщина. Ей и соучастнику уже объявили о подозрении за кражу. Подозреваемые обворовывали счета учителей, работников медицинских учреждений, разнорабочих, используя их зарплатные карты.

Как злоумышленники обворовывали счета людей?

Они покупали базы данных с номерами на закрытых форумах в сети Интернет, а данные для перевыпуска SIM-карт находили в социальных сетях.

Как действовала схема?

Все факты похищения средств были связаны с деактивацией работы SIM-карты финансового номера клиентов банка. Злоумышленники выбирали персональные данные граждан для создания дубликата SIM-карты преимущественно из социальных сетей.

Правоохранители изъяли SIM-карты злоумышленников

Имея всю необходимую информацию, сообщники создавали дубликаты, с помощью которых и получали доступ к банковским счетам людей. Система удаленного управления счетами предоставляла им разрешение на проведение банковских операций без ведома владельцев.

Правоохранители провели обыск на месте преступления

Для своей "работы" 5 злоумышленников даже арендовали офис в Кривом Роге. Правоохранители уже провели там обыск и изъяли доказательства преступления и даже оружие. Ведется следствие, злоумышленникам избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.



На месте преступления изъяли оружие