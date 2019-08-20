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      Задержаны злоумышленники, похитившие с банковских счетов украинцев 1,5 миллиона гривен: фото

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      Задержаны злоумышленники, похитившие с банковских счетов украинцев 1,5 миллиона гривен
      Задержаны злоумышленники, похитившие с банковских счетов украинцев 1,5 миллиона гривен / npu.gov.ua

      5 жителей Кривого Рога воровали деньги с банковских счетов украинцев, используя мобильные номера. Предварительная сумма ущерба около 1,5 миллиона гривен. Киберполиция задержала злоумышленников.

      Большую часть полученных денег злоумышленники проигрывали в различных онлайн-казино и на спортивных ставках.

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      Преступную группу организовала 40-летняя женщина. Ей и соучастнику уже объявили о подозрении за кражу. Подозреваемые обворовывали счета учителей, работников медицинских учреждений, разнорабочих, используя их зарплатные карты.

      Как злоумышленники обворовывали счета людей?

      Они покупали базы данных с номерами на закрытых форумах в сети Интернет, а данные для перевыпуска SIM-карт находили в социальных сетях.

      Как действовала схема?

      Все факты похищения средств были связаны с деактивацией работы SIM-карты финансового номера клиентов банка. Злоумышленники выбирали персональные данные граждан для создания дубликата SIM-карты преимущественно из социальных сетей.

      сбу крадіжка грошіПравоохранители изъяли SIM-карты злоумышленников

      Имея всю необходимую информацию, сообщники создавали дубликаты, с помощью которых и получали доступ к банковским счетам людей. Система удаленного управления счетами предоставляла им разрешение на проведение банковских операций без ведома владельцев.

      сбу крадіжка кривий ріг грошіПравоохранители провели обыск на месте преступления

      Для своей "работы" 5 злоумышленников даже арендовали офис в Кривом Роге. Правоохранители уже провели там обыск и изъяли доказательства преступления и даже оружие. Ведется следствие, злоумышленникам избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

      сбу кривий ріг зброя
      На месте преступления изъяли оружие

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Деньги Полиция СБУ Кибербезопасность Новости Кривого Рога
      Источник: 24 канал
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