Загадочные столбы Стоунхенджа были образованы за миллионы лет до появления человека – учёные

Ученые утверждают, что каменные круги Стоунхенджа, в Великобритании, были образованы задолго до того, как древние люди их превратили в здание для определения "солнечного" года.

Чрезвычайное заявление озвучил археолог Майк Питтс, который специализируется на изучении старинного объекта. Мужчина уверен, что камни в общем образовалось миллионы лет назад, а затем британцы начали его использовать в своих целях.

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Мистическое камни – не что иное, как слой песчаника, который сформировался на равнине близ города Столсбер. В древние времена многолетний холод замораживал породу, образовав каменные глыбы. Под собственным весом части образования погрузились под землю, оставив на поверхности многотонные камни загадочной формы.

После того, как древние люди обнаружили удивительные круги, решили использовать их для исследования окружающей среды. В частности, британцы построили своеобразные арки, которые помогали определять равноденствие и стороны света. Об этом свидетельствуют яма диаметром 6 метров и 60-тонный камень в центре сооружения. Именно благодаря им человек, став в центр углубления, следила за солнцем, взяв за ориентир глыбу.

Каменный круг случайно выравнивался с горизонтом, благодаря чему определялся воход и заход солнца в самые длинные и самые короткие дни года. Это побудило древних людей построить Стоунхендж вокруг них,

– отметил Майк Питтс.

Благодаря мистическому сооружению люди определяли орбитальный период Луны и продолжительность "солнечного" года.