Загнанный в угол преступник: США поставили Путина на место

Россия и Соединенные Штаты Америки признали, что переговоры по безопасности зашли в тупик. Поэтому обе стороны уже начали готовиться к эскалации.

По мнению Вашингтона Москва, понимая провал, уже готовит провокации, чтобы найти повод вторгнуться в Украину. Мнение же Кремля звучит абсурдно – США искусственно заманивают не только Украину, но и скандинавские страны в НАТО, поэтому России пора готовится к войне.

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Дальше предлагаю подробнее разобраться в том, чем же закончилась напряженная неделя переговоров между Россией и Западом. И почему их итоги совсем неутешительные.

Кибератака на украинские сайты

Начнем с того, что 14 января Украина проснулась и узнала – целый ряд правительственных сайтов (от Кабмина до Министерства образования) подверглись хакерской атаке. Из-за этого они вышли из строя.

Взломанные сайты не работали, но перейдя на них можно было увидеть картинку, на которой речь шла о том, что данная атака – это месть украинцам за, цитирую: "Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье". Кроме того, в сообщении звучит и угроза в адрес украинского народа.

Кто может стоять за кибератакой

Кто стоит за кибератакой пока неизвестно. Но, например, американское издание Axios очень метко подметило, что кибератака прошла менее чем через день после провальных для Москвы переговоров с Западом.

Кроме того, всего через несколько часов после истеричных заявлений Лаврова о том, что Украину отказались не принимать в НАТО, а потому пора готовится к худшему.

Конечно, я не могу утверждать, что за кибератаками стоит именно Кремль – пусть в этом сначала разберется следствие. Но всё складывается в единый пазл.

Особенно после предупреждений Госдепа и МИДа Украины о том, что прежде чем Москва решиться на вторжение, она попытается гибридно дестабилизировать Украину. Кибератака уж очень похожа на некое предупреждение – Кремль готов мстить за наши западные устремления.

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Здесь еще важно отметить, что Евросоюз очень быстро отреагировал на кибератаку. Он первым предложил Украине помощь в расследовании.

Я не могу со 100% уверенностью говорить о том, что это Россия атаковала украинские сайты. Но в свете заявлений, которые прозвучали от Кремля 14 января – складывается впечатление, что Москва всё же приложила свою руку. И это может быть только началом новой гибридной войны.

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Россия ищет повод обвинить Украину

В американской разведке 14 января опубликовали данные о будущем сценарии Кремля по гибридному вторжению в Украину.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан уверяет, что американскому разведсообществу известно, что Кремль ищет повод для обвинения Украины – якобы она первой пошла в атаку. Один из вариантов провокации – спецоперация на Донбассе.

В то же время украинская разведка сообщила, что россияне готовят провокации против своих же военных, которые размещены в Приднестровье. Кремль хочет потом обвинить во всем Украину и использовать это как повод для вторжения.

Подразделениям российских войск на оккупированной части Молдовы уже пришли предупреждения. Там говорится, что Украина якобы готовится на них напасть.

Учения врага у границ Украины

Вдобавок Россия не просто не убирает войска от украинской границы. Она еще и приводит в боевую готовность дополнительные силы. В Минобороны России сообщили, что учения начались в Восточном военном округе в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Восток-2022".

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В российском ведомстве заявляют, что главной задачей учений будет оценка возможностей транспортной инфраструктуры страны по обеспечению перевозки войск в установленные сроки. То есть Кремль прямо заявляет, что готовится перебросить ближе к Украине еще больше солдат.

Истерика Лаврова

Отдельного внимания заслуживают и заявления звучащие из Кремля. Глава российского МИДа Сергей Лавров вывалил очередную порцию претензий к Западу. Например, по его мнению, расширять НАТО совсем нет смысла, ведь период холодной войны давно закончен.



Лавров вывалил порцию претензий к Западу / Фото Getty Images

Кроме того, у России, мол, нет уже военного альянса, каким он был до развала Варшавского договора, потому НАТО искусственно пытается расшириться на восток с целью – напасть на "беззащитную" Россию. А Украина и скандинавские страны в этом мифическом нападении будут идти в авангарде.

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Конечно звучит это бредово, ведь те же скандинавские страны даже не задумывались о том, чтобы вступать в НАТО – Финляндия вообще шла своим путем. Но как только там осознали какую угрозу несет Россия Украине, сразу же передумали и теперь стремятся в НАТО.

Почему НАТО разозлил Кремль

С другой стороны понятно почему Лавров так истерит. Россия не просто провалила переговоры с Западом, а еще и подтолкнула генсека НАТО Йенса Столтенберга сделать раздражающее Кремль заявление – Альянс окончательно решил принять Украину и Грузию в свои ряды и это даже не стоит обсуждать.



Столтенберга сделал важное заявление / Фото Getty Images

Вопрос лишь в том, когда это произойдет. И что еще более важно – Столтенберг заявил, что НАТО будет рядом и поможет Украине в случае вторжения России.

Но Лавров как будто этого не слышал, и продолжил во всех бедах обвинять Запад. Он также требовал как можно скорее дать России письменный ответ насчет Украины.

Кроме того, Лавров только подтвердил опасения Запада о том, что Москва ищет повод для вторжения – одной фразой. Мол, Украина может готовить военную операцию против русскоговорящих.

Запад не собирается идти на уступки Путину

Очевидно, что Кремль, получив решительный отпор со стороны Запада, прямо сейчас пытается еще сильнее поднять ставки. Или же делает вид, что ему терять больше нечего, а потому он готов на самый безумный шаг. К счастью, и Запад не собирается идти на уступки Путину.

Здесь стоит отметить очень важный момент – 13 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что агрессия России больше не является исключительно проблемой Украины – речь уже идет о международной безопасности.



Блинкен заявил, что агрессия России больше не является только проблемой Украины / Фото Getty Images

Поэтому отвечать на агрессию Кремля будет весь Запад, а не только Украина. И тут Блинкен добавил, что если Москва выберет путь конфронтации – США к этому готовы.

По сути, Запад только сейчас начал прямо заявлять Путину, что никто не собирается выполнять его требования. Но в то же время никто не собирается тебя уговаривать или умиротворять – хочешь войны, так получишь войну.

Вопрос размещения ракет

Единственное, что США всё же готовы обсуждать с Кремлем – это вопрос размещения ракет и проведения военных учений. Вашингтон настаивает на том, что любые компромиссы на эту тему возможны лишь при 2 условиях:

договоренности о ракетах и учениях должны быть взаимными;

Москва должна документально подтвердить свои обязательства.

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Для такого рода переговоров нужен отдельный формат. И что важно – эти договоренности будут касаться только будущих учений и будущего размещения ракет. Всё, что США имеют в Европе на сегодняшний день, никто менять не будет!

Кроме того, США готовы продолжить диалог с Москвой только после деэскалации напряженности. Главным ее признаком Вашингтон считает именно отвод российских войск от наших границ. Не будет этого – не будет и дальнейшего диалога.

США готовы защищаться

Сейчас всё это выглядит как тупик – никто на уступки идти не собирается, но и сдаваться тоже. Здесь у многих может возникнуть вполне оправданный скептицизм – если Россия начнет вторжение в Украину, вряд ли какие-то санкции её остановят. И я с этим соглашусь.

Но Вашингтон долго и загадочно повторял – кроме санкций у нас есть и другие инструменты давления на Россию.

И вот советник Байдена по нацбезопасности Салливан наконец приоткрыл эти самые инструменты:

Во-первых, США готовы разместить дополнительные силы на восточном фланге НАТО. Также резко увеличить поставки оружия и другой помощи Украине.

Во-вторых, и это прозвучало впервые, США и Запад в целом договорились о том, что в случае агрессии России, они тут же начнут ограничение экспортных возможностей России. Но не только в США и Европе, а и в других частях мира!

Что важно, Вашингтон уже просчитал убытки от такого эмбарго и готов к тому, что США придется покрывать эти убытки в других странах. Но они к этому готовы.

Резюмируя – это была сложная неделя, которая закончилась еще большей конфронтацией. Но действия и заявления России всё чаще выглядят как поведение загнанного в угол преступника.