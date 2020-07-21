В Киеве возле станции метро "Минская" произошел взрыв. В Луцке террорист захватил заложников в автобусе. У него с собой взрывчатка и оружие. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что связи между этими ситуациями нет.

Взрыв в Киеве не имеет никакого отношения к луцкому террористу, заявил глава МВД Арсен Аваков, сообщает 24 канал. Читайте также Захват заложников в Луцке: что известно сейчас – последние новости У нас каждый день находят где-то взрывчатку, какое-то оружие,

– отметил министр. Напомним, ранее возле станции метро "Минская" прогремел взрыв. К счастью, никто не пострадал. Что известно о взрыве возле "Минской" 21 июля в полицию поступил звонок о подозрительном предмете вблизи станции метро "Минская" , на Оболонском проспекте.

, на Оболонском проспекте. На месте правоохранители и взрывотехники нашли самодельную взрывчатку. Ее удалось обезвредить.

Остатки взрывчатки отправили на экспертизу , а прилегающую территорию продолжили проверять.

, а прилегающую территорию продолжили проверять. Как сообщила журналистка 24 канала, в течение некоторого времени правоохранители оградили территорию. Было ограничено движение транспорта, также не позволяли людям пересекать ограничительную линию.

Сейчас движение транспорта возобновили. Узнайте больше Взрыв возле станции метро "Минская": устройство обезвредили взрывотехники Захват автобуса в Луцке: коротко Террорист 21 июля утром сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

утром сам позвонил в полицию и сообщил, что рейсового автобуса. Он сел в автобус как обычный пассажир, в руках у него был большой рюкзак и сумка.

Мужчина направил автобус в центр Луцка на Театральную площадь , где он стоит уже более шести часов .

, где он . Террорист пригрозил взорвать себя и всех пассажиров . Он отметил, что у него есть гранаты и другое оружие.

. Он отметил, что у него есть гранаты и другое оружие. По предварительной информации, в автобусе примерно 20 человек .

. У людей террорист отобрал телефоны . Некоторым родственникам своих заложников он собственноручно звонил и предупреждал о серьезности своих намерений.

. Некоторым родственникам своих заложников он собственноручно звонил и предупреждал о серьезности своих намерений. Мужчина называет себя Максимом Плохим, но его настоящее имя Кривош Максим Степанович .

. В соцсетях он выдвинул свои требования: все чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе".