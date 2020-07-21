Захват заложников в Луцке: Аваков прокомментировал связь со взрывом в Киеве
В Киеве возле станции метро "Минская" произошел взрыв. В Луцке террорист захватил заложников в автобусе. У него с собой взрывчатка и оружие. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что связи между этими ситуациями нет.
Взрыв в Киеве не имеет никакого отношения к луцкому террористу, заявил глава МВД Арсен Аваков, сообщает 24 канал.
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У нас каждый день находят где-то взрывчатку, какое-то оружие,
– отметил министр.
Напомним, ранее возле станции метро "Минская" прогремел взрыв. К счастью, никто не пострадал.
Что известно о взрыве возле "Минской"
- 21 июля в полицию поступил звонок о подозрительном предмете вблизи станции метро "Минская", на Оболонском проспекте.
- На месте правоохранители и взрывотехники нашли самодельную взрывчатку. Ее удалось обезвредить.
- Остатки взрывчатки отправили на экспертизу, а прилегающую территорию продолжили проверять.
- Как сообщила журналистка 24 канала, в течение некоторого времени правоохранители оградили территорию. Было ограничено движение транспорта, также не позволяли людям пересекать ограничительную линию.
- Сейчас движение транспорта возобновили.
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Захват автобуса в Луцке: коротко
- Террорист 21 июля утром сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
- Он сел в автобус как обычный пассажир, в руках у него был большой рюкзак и сумка.
- Мужчина направил автобус в центр Луцка на Театральную площадь, где он стоит уже более шести часов.
- Террорист пригрозил взорвать себя и всех пассажиров. Он отметил, что у него есть гранаты и другое оружие.
- По предварительной информации, в автобусе примерно 20 человек.
- У людей террорист отобрал телефоны. Некоторым родственникам своих заложников он собственноручно звонил и предупреждал о серьезности своих намерений.
- Мужчина называет себя Максимом Плохим, но его настоящее имя Кривош Максим Степанович.
- В соцсетях он выдвинул свои требования: все чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе".