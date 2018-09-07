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Заключенный-убийца из Лукьяновского СИЗО: полиция обнародовала фото беглеца

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Из Лукьяновского СИЗО исчез опасный заключенный-убийца
Из Лукьяновского СИЗО исчез опасный заключенный-убийца / Фото из открытых источников

Правоохранители обнародовали детали о беглеце-убийце из Лукьяновского СИЗО, который исчез более чем сутки назад. Заключенный в прошлом году совершил ужасное преступление непосредственно в изоляторе.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киева.

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Так, правоохранители сообщили, что разыскивают 19-летнего Виталия Владимировича Пушкина, жителя Киевской области. Он был осужден за умышленное убийство.

Рост 165 см, худощавое телосложение, русые волосы, овальное лицо, высокий лоб, прямые брови, карие глаза, широкий нос, тонкие губы, – отметили в полиции.

в'язень втікач Лук'янвське СІЗО

Фото беглеца из Лукьяновского СИЗО/ Источник: kyiv.npu.gov.ua

Кроме того, пресс-секретарь Центрального межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Инна Попова рассказала "Украинской правде", что отсутствие заключенного заметили вечером 6 сентября в 20:30. Однако точной информации, когда именно он исчез, пока нет. По ее словам, беглец был наркозависимым.

Ранее глава пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький сообщил, что неизвестно, удалось ли опасному беглецу покинуть следственный изолятор, или заключенный скрывается от сотрудников непосредственно в здании СИЗО.

Теги: Новости Украины Расследования Криминальные новости Новости Киева СІЗО
Источник: 24 Канал
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