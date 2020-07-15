Зеленский внес в Раду законопроект, который снижает налоги для культуры
Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента неотложный законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий". Документ снижает налоги для культуры.
Законопроект №3851 будет способствовать удешевлению производства и распространения продукции в сфере культуры, туризма и креативных индустрий, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Сейчас текст проекта отсутствует на сайте Верховной Рады.
Кстати Зеленский в очередной раз посетит Раду: на этот раз на торжественное заседание – что известно
Что предусматривает законопроект
- освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий;
- льготную ставку НДС в размере 7% для большей доступности театральных спектаклей и постановок, выступлений художественных коллективов, артистов, выставок, кинематографических премьер, экскурсий в музеях и зоопарках, культурных мероприятий и другого;
- снижение до 7% НДС на распространение и показ фильмов, адаптированных в украиноязычной версии инклюзивного назначения, а также со специальными украинскими субтитрами;
- с 2023 до 2025 года – временное освобождение от НДС услуг по распространению и показу национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных государственным языком на территории Украины и адаптированных в украиноязычной версии;
- освобождение от НДС ввоза в Украину товаров, являющихся национальным кинематографическим наследием, и продолжение до 2025 года освобождения от НДС операций по поставке и производству национальных фильмов.
Какова цель законопроекта
В ОПУ объяснили, что театральные представления, концерты, выставки, кинофильмы, экскурсии в украиноязычной версии станут доступными как для производителей, так и для конечного потребителя.
Кроме того, законопроект окажет поддержку представителям сферы культуры, туризма и креативных индустрий, а также будет способствовать динамичному развитию этих отраслей.