Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента неотложный законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий". Документ снижает налоги для культуры.

Законопроект №3851 будет способствовать удешевлению производства и распространения продукции в сфере культуры, туризма и креативных индустрий, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Сейчас текст проекта отсутствует на сайте Верховной Рады.

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Что предусматривает законопроект

освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий;



культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий; льготную ставку НДС в размере 7% для большей доступности театральных спектаклей и постановок, выступлений художественных коллективов, артистов, выставок, кинематографических премьер, экскурсий в музеях и зоопарках, культурных мероприятий и другого;



для большей доступности театральных спектаклей и постановок, выступлений художественных коллективов, артистов, выставок, кинематографических премьер, экскурсий в музеях и зоопарках, культурных мероприятий и другого; снижение до 7% НДС на распространение и показ фильмов, адаптированных в украиноязычной версии инклюзивного назначения, а также со специальными украинскими субтитрами;



на распространение и показ фильмов, адаптированных в украиноязычной версии инклюзивного назначения, а также со специальными украинскими субтитрами; с 2023 до 2025 года – временное освобождение от НДС услуг по распространению и показу национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных государственным языком на территории Украины и адаптированных в украиноязычной версии;



услуг по распространению и показу национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных государственным языком на территории Украины и адаптированных в украиноязычной версии; освобождение от НДС ввоза в Украину товаров, являющихся национальным кинематографическим наследием, и продолжение до 2025 года освобождения от НДС операций по поставке и производству национальных фильмов.

Какова цель законопроекта

В ОПУ объяснили, что театральные представления, концерты, выставки, кинофильмы, экскурсии в украиноязычной версии станут доступными как для производителей, так и для конечного потребителя.

Кроме того, законопроект окажет поддержку представителям сферы культуры, туризма и креативных индустрий, а также будет способствовать динамичному развитию этих отраслей.

Заметим, что пониженная ставка НДС для культуры существует во многих странах мира. В частности, во Франции и Испании это дает дополнительный толчок развитию культуры, особенно в условиях кризиса.