Закон о рынках капитала: кому и какую пользу принесут прозрачные финансовые инструменты

Украина страдает от недоразвитости финансового сектора. У украинского бизнеса нет достаточно вариантов привлечения инвестиций. А украинские граждане не верят финансовым инструментам, выбирая матрас или банку, и не вкладывают в развитие экономики. Все это достаточно ее тормозит. Законодатели придумали выход. Бизнес его поддерживает и ждет.

За нечеткое и неправильное регулирование финансовых инструментов, которые тогда существовали, в большой степени и случился кризис в 2008-2009. Чтобы сохранить Украину от очередной такой беды – нужно регулировать это направление. Законопроект №9035 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов" как раз призван это сделать, отметил народный депутат, соинициатор закона, Руслан Демчак. По его словам, этот документ – консенсус между рынком, Комиссией по регулированию ценных бумаг и фондовых рынков и законодателями.

Прекрасно, что рынок и государство договорились, но что с того нам, украинцам?

Что такое рынки капитала?

Это часть финансового рынка, где формируется спрос и предложение на среднесрочный и долгосрочный ссудный капитал.

Формы обращения денежных средств (финансовых ресурсов) на рынке капиталов:

- банковский заем;

- акции;

- облигации;

- финансовые деривативы;

- коммерческие бумаги.

Что даст закон о рынках капитала

Разработчики и сторонники закона утверждают – украинцам с этого ряд позитивов.

1. Четкое государственное регулирование сферы инвестиций и финансовых инструментов даст сигнал: можно создавать новые бизнесы. Финансовый сектор при качественном и быстром уровне развития – способен значительно способствовать экономическому росту Украины.

2. Внедрение новых финансовых инструментов: фьючерсные контракты, другие деривативы, долговые инструменты.

Потому что наши производители и потребители не имеют возможности привлечения денег для собственных нужд, кроме кредитования.

Что такое деривативы?Это стандартный документ, который удостоверяет право и/или обязательство приобрести или продать в будущем ценные бумаги, материальные или нематериальные активы на определенных условиях. Форма и порядок их выпуска и обращения устанавливаются законодательством.

А новые финансовые инструменты нужны, потому что мы все имеем большие проблемы из-за зависимости Украины от внешних факторов: внешние заимствования в иностранной валюте, импорт, иностранные индексы для цен на наши товары (как Ротердам+), отметил председатель НКЦБФР Тимур Хромаев. Чтобы отойти от этой неправильной и тяжелой практики, закон предлагает конкретные решения.

3. Защита кредиторов на рынке облигаций.

Банки мало кредитуют, не готовы поддерживать реальный сектор экономики, отметил президент Инвестиционной Группы "УНИВЕР" Тарас Козак. А у инвесторов есть достаточно много денег (напомним, по подсчетам НБУ таких свободных денег под матрасами украинцев – 304 миллиарда гривен, – 24 канал). Есть возможность вывести их за границу через валютные лицензии, или купить облигации внутреннего государственного займа – государственные бумаги. Но возможно – и поддерживать нашу реальную экономику. Если предприятиям выпускать облигации с доходностью 23-25% – это все равно дешевле, чем кредитуют банки. Это выгодно и для промышленности, и для инвесторов.

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Но никто не хочет вкладывать деньги в эмитента, который "пропетляет", а инвестору ничего не выплатит.

Именно поэтому в законопроекте 9035 немалая часть посвящена защите прав инвесторов – владельцев облигаций, деривативов. В частности, по информации члена НКЦБФР Максима Либанова, на уровне закона позволят инвесторам объединяться для защиты своих прав. Например, держатели облигаций в случае невыполнения эмитентом своих обязательств через механизм общих собраний получают возможность согласовывать важные решения. Следовательно, эмитент не сможет взять и продать свои активы третьей стороне, оставив инвесторов без ничего и без возможности удовлетворить свои требования в суде.

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4. Ценообразование станет прозрачным.

Биржи выполняют роль ценообразования на рынке сырьевых товаров.

Наши олигархи, сырьевые "монстры", продают сырье, которое добывается или выращивается в Украине, за смешные деньги – своим "прокладкам" в офшоры. И это позволяет им не платить здесь налоги, поскольку у нас ценообразования нет, они могут показывать любую цену экспорта и собирать все доходы в офшорах.

Если в Украине будет рыночная цена на металл, руду, зерно – бюджет получит значительно больше денег. Как страна мы станем богаче.

Во-вторых – финансовые инструменты обеспечат защиту от ценовых колебаний для производителя, трейдера. И также – защита контрагента, что важно в условиях слабой судебной власти. Эта защита высвобождает деньги бизнеса из необходимости защищаться – в увеличение производительности. А значит – и цены будут адекватными рыночным условиям. А уже напрямую позитив для всех потребителей, даже не-инвесторов.

5. Курс доллара станет доступным инструментом.

Данным финансовым инструментом пользуются едва ли не все украинцы. Как только есть свободные деньги – покупают доллар.

Деривативы на иностранную валюту позволят не бежать и не покупать доллары, чтобы они просто лежали. А используя курс доллара – можно покупать больше долларов на те гривны, которые есть, через механизмы фьючерсов с "плечом". Это позволит сделать торговлю наличным долларом прозрачнее, понятнее.

Что такое фьючерсы?

Это вид ценных бумаг. Удостоверяющий взаимные обязательства покупателя, продавца и организатора торговли по покупке (продаже) базового актива. Бывают товарные и финансовые.

И Нацбанк сможет быть участником этой "игры", он заинтересован в производных инструментах на иностранную валюту, фьючерсы, чтобы снимать сезонность. У нас это большая проблема – весной доллар падает, а осенью – прыгает. И эти колебания позволяют иностранным спекулянтам зарабатывать 40-50% годовых в валюте. Почему мы отдаем такую доходность – потому что на сегодня сезонность не может быть сглажена без соответствующих инструментов – деривативов.

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Все выше названное поможет украинской экономике, бюджету и инвесторам.

Кроме того, приведение украинского финансового рынка к европейским стандартам – наши обязательства перед международными партнерами.

Что говорят иностранные партнеры

По поводу развития рынков капитала в Украине наши партнеры солидарны – соответствующий закон украинцам нужен, и он в приоритете. По словам руководителя проекта USAID "Трансформация финансового сектора" Юлии Ветки – крупные игроки, иностранные трейдеры, заинтересованы в сотрудничестве с украинскими производителями, но им нужны локальные финансовые инструменты. А для этого – Украине нужно соответствующее законодательство, чтобы эта среда не была рискованной.

Состояние дел на рынках капитала сейчас

Если вы до сих пор об этом не слышали – не удивительно. Самые пессимистичные эксперты говорят, этого рынка в Украине нет. И от цивилизованных стран по развитию финансового сектора и рынков капитала мы отстаем на сто лет.

Тарас Козак с этим не согласен. Он провел аналогию: рынок капиталов сейчас примерно на той стадии, что и торговый рынок до появления супермаркетов и торговых центров – базар. И как в начале 2000-х у нас за несколько лет появились и бурно развиваются торговые сети – так же сможет развиться и цивилизованный рынок капиталов. "Нам нужно просто построить первый "супермаркет" в финансовом секторе", – сказал Тарас Козак.

Готовы ли принять закон наши законодатели – по словам Руслана Демчака есть согласие всех руководителей парламентских фракций. Комитет ВР рекомендует. Смогут ли его проголосовать в этом году – прогнозов депутат не дал. Сказал только, что в этот раз (а это уже третья попытка принятия подобного закона) права на провал у Украины нет.

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