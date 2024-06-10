"Законные цели": в России угрожают бить по истребителям F-16 за пределами Украины

Партнеры Украины уже в ближайшее время обещают передать Украине первые истребители F-16. В России же прибегли к излюбленной тактике – там снова угрожают. На этот раз – уничтожить F-16 за рубежом.

Запугивать мир на этот раз взялся председатель оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов. Путинский прихвостень пропагандистским СМИ высказал свое "видение" последствий размещения F-16 в Украине, пишет 24 Канал.

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"F-16 станут законными целями"

Картаполов заявил, что размещенные за пределами Украины F-16 после боевых вылетов будут атаковаться российской армией. Впрочем, не только истребители планируют уничтожать россияне. Представитель Госдумы пригрозил также ударами и по аэродромам за пределами Украины.

F-16 и аэродромы их базирования за пределами Украины станут законной целью для российских военных,

– заявил Картаполов.

Добавим, что истерика россиян вокруг передачи Украине F-16 продолжается уже длительное время. Так, недавно они угрожали бить по французским инструкторам в Украине.

Тогда Франции пригрозил представитель посольства страны-агрессора в Париже Александр Макогонов.

Если вы посылаете своих солдат, своих специалистов, своих инструкторов на украинскую землю, чтобы научить украинских солдат лучше целиться и убивать россиян, они, естественно, станут легитимной целью,

– цинично заявил россиянин.

В Париже сказали, что готовят ответ на эти российские угрозы.

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