Не надо гнать с улицы, — командир остро отреагировал на методы мобилизации

Сейчас в Украине очень остро встал вопрос мобилизации. Руководство страны меняет законодательство с целью усиления мобилизационных процессов. Однако, способен ли итоговый документ справиться с этой задачей.

Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных дронов Игорь Луценко, отметив, что Вооруженным Силам Украины точно нужны дополнительные силы – это неоспоримый факт.

Важно В ВСУ сказали, могут ли полицейские и депутаты пойти на фронт

Нужно выискивать квалифицированных бойцов

Несколько раз среди нашего командования звучала цифра 500 тысяч мобилизованных. Затем премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не нуждается в мобилизации в 500 тысяч человек. По его словам проведен аудит, начались ротации, поэтому мобилизация будет мягкой.

Я сомневаюсь, что у кого-то есть представление о точной цифре. Кто-то можно говорить 500 тысяч, а кто-то из своих популистских соображений говорит, что меньше,

– сказал Луценко.

Украине нужен механизм не количественного привлечения людей, а качественного.

Мне не нужны в подразделении наловленные на улицах люди. Ведь это преимущественно немотивированные, неквалифицированные и неспособные к военной работе бойцы. Мне нужны люди, которые имеют навыки, профессии и тому подобное. Таких людей нужно выискивать, убеждать, возможно, даже соблазнять,

– отметил командир роты ударных дронов.

По его словам, этим никто не занимается. Сейчас занимаются только кнутом, как загнать людей в армию. Однако армия от того не начнет лучше воевать, возможно, даже потеряет морально. Если такие люди массово появятся в армии, то потом очень быстро будут самовольно покидать воинскую часть.

Какие изменения предусматривает обновленный закон о мобилизации

Верховная Рада 11 апреля приняла во втором чтении обновленный законопроект о мобилизации, который предусматривает ряд изменений. Он может заработать уже в мае.

Законопроект предлагает ограничения в правах уклонистов. В частности, по решению суда граждан могут ограничить в праве управления транспортным средством во время мобилизации, в случае невыполнения требования ТЦК о выполнении обязанности.

Также получить консульские услуги в зарубежных дипучреждениях Украины можно будет только при условии уточнения гражданином своих персональных данных с учетными данными в ТЦК.

Согласно обновленному законопроекту, проверка оснований для предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и ее оформление возлагается на ТЦК

Командир роты ударных дронов Игорь Луценко отметил, что за первый квартал 2024 года зафиксировали почти 13 тысяч случаев самовольного оставления части.