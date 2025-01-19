Отправка войск в Украину: в Германии сделали новое заявление

Ожидается, что в случае достижения перемирия между Киевом и Москвой, на линии соприкосновения между сторонами могут разместить европейский миротворческий контингент. В Германии высказались относительно вероятной отправки своих войск в Украину.

Недавно президент Зеленский подтвердил, что с некоторыми международными партнерами ведутся разговоры о размещении миротворцев в Украине. Глава государства считает, что это может стать эффективным инструментом для принуждения России к миру, передает 24 Канал со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

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Немецкие миротворцы в Украине

Так, министр обороны Германии Борис Писториус сделал новое заявление об отправке войск к линии разграничения между сторонами. Чиновник допустил присутствие немецких военных на территории Украины. Писториус подчеркнул, что они могли бы принять участие в охране буферной зоны после прекращения огня.

К слову, глава немецкого Минобороны и ранее заявлял, что Берлин готов отправить миротворцев в Украину. Кроме того, чиновник отмечал, что решение об отправке войск должен принять парламент.

Напомним, что тем временем министр обороны Польши Косиняк-Камыш исключил отправку польских войск в Украину в случае возможного прекращения огня.