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Запорожье примет два матча отбора на Евро-2019 молодежной сборной Украины по футболу

19 Читати новину українською
Запорожье примет два матча отбора на Евро-2019 молодежной сборной Украины по футболу

В сентябре молодежная сборная Украины проведет два матча квалификационного раунда Евро-2019 (U-21) — против сборных Латвии и Андорры.

Эти поединки состоятся 7-го и 11 сентября соответственно в Запорожье на стадионе "Славутич Арена".

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Оба матча начнутся в 19.00 по киевскому времени.

После этих матчей "сине-желтых" ожидает еще два поединка – 12 октября против Шотландии дома и 16 октября против Нидерландов на выезде.

Группа 4

Команды

И

В

Н

П

М

О

1. Англия

6

5

1

0

12—3

16

2. Голландия

6

3

2

1

14—4

11

3. Шотландия

6

2

2

2

7—7

8

4. Украина

6

2

2

2

11—6

8

5. Латвия

6

0

3

3

2—10

3

6. Андорра

6

0

2

4

1—17

2
Теги: Новости спорта Новости Запорожья
Источник: 24 Канал
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