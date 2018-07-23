Запорожье примет два матча отбора на Евро-2019 молодежной сборной Украины по футболу

В сентябре молодежная сборная Украины проведет два матча квалификационного раунда Евро-2019 (U-21) — против сборных Латвии и Андорры.

Эти поединки состоятся 7-го и 11 сентября соответственно в Запорожье на стадионе "Славутич Арена".

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Оба матча начнутся в 19.00 по киевскому времени.



После этих матчей "сине-желтых" ожидает еще два поединка – 12 октября против Шотландии дома и 16 октября против Нидерландов на выезде.



Группа 4