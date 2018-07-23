Запорожье примет два матча отбора на Евро-2019 молодежной сборной Украины по футболу
В сентябре молодежная сборная Украины проведет два матча квалификационного раунда Евро-2019 (U-21) — против сборных Латвии и Андорры.
Эти поединки состоятся 7-го и 11 сентября соответственно в Запорожье на стадионе "Славутич Арена".
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Оба матча начнутся в 19.00 по киевскому времени.
После этих матчей "сине-желтых" ожидает еще два поединка – 12 октября против Шотландии дома и 16 октября против Нидерландов на выезде.
Группа 4
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Англия
|
6
|
5
|
1
|
0
|
12—3
|
16
|
2. Голландия
|
6
|
3
|
2
|
1
|
14—4
|
11
|
3. Шотландия
|
6
|
2
|
2
|
2
|
7—7
|
8
|
4. Украина
|
6
|
2
|
2
|
2
|
11—6
|
8
|
5. Латвия
|
6
|
0
|
3
|
3
|
2—10
|
3
|
6. Андорра
|
6
|
0
|
2
|
4
|
1—17
|
2
Источник: 24 Канал
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