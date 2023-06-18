Дед не в адеквате, – Гудков предположил, совершит ли Путин провокации на ЗАЭС

После того как россияне взорвали Каховскую ГЭС, Владимир Путин может решиться на повреждение Запорожской АЭС. Ведь ему несмотря ни на что необходимо остановить наступление украинских сил.

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков отметил, что сдерживающим фактором для Путина могут стать позиции США, европейских стран и их консолидация с Китаем. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Зачем карантин

Гудков считает, что когда специалисты по психиатрии говорят, что Путин здоровый человек, поверить в это уже невозможно.

У него либо "крыша поехала", либо действительно он имеет большие проблемы со здоровьем. Не зря один из "военкомов" рассказал, что перед встречей с Путиным он сидел на карантине. Зачем людям сидеть на карантине, если у вождя все в порядке?

– предположил оппозиционный политик.

У российского диктатора, по его мнению, есть поражение какой-то системы – ментальной или психической. Возможно, на него действуют какие-то лекарства, а возможно – абсолютная власть, которая развращает любого человека.

"То, что дед не в адеквате, это очевидно", – подчеркнул оппозиционер.

Геннадий Гудков предположил, что может удержать Путина от провокации на ЗАЭС: смотрите видео

Путин должен бояться

Единственное, что сдерживает Путина от совершения страшных преступлений, это страх личной смерти и страх ответных действий и последствий.

Если Путин будет опасаться ответа на его действия, он этого не сделает. Если не будет бояться, он может сделать все что угодно. И не только взорвать Запорожскую АЭС. Все будет зависеть от того, насколько серьезно Путин будет понимать, что получит более сильные, мощные и губительные для него ответные действия,

– заметил Гудков.

В этом аспекте большую роль могут сыграть страны Запада и в частности США.

"Соединенным Штатам сейчас необходимо сыграть с Китаем какую-нибудь "партию", чтобы смягчить с ним ситуацию. Это нужно для того, чтобы Пекин перешел в лагерь противников войны, а не напряженно ожидал, что будет", — отметил оппозиционный политик.

Возможно, это уже пытался сделать Макрон. Во время своего визита в Пекин, предположил Гудков, президент Франции мог сделать руководству Китая какое-нибудь интересное предложение, чтобы оно поддержало позицию Украины и Запада.

Ситуация на Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил 15 июня оккупированную россиянами Запорожскую АЭС. Накануне он рассказал, что у него есть планы оценить ситуацию на ЗАЭС, а также произвести ротацию и оставить там команду МАГАТЭ из 4 человек.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что визит Рафаэля Гросси на ЗАЭС не принес никакой пользы украинскому государству. Он уверен, что сейчас у МАГАТЭ есть одна миссия: четко зафиксировать нарушения в ядерной безопасности, если они есть, и на конкретного нарушителя наложить санкции. Также он назвал 4 шага, которые могли бы урегулировать ситуацию на Запорожской АЭС. Об этом читайте в материале.

В то же время независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная отметила, что миссия МАГАТЭ до сих пор не приняла резолюцию о демилитаризации и деоккупации территории ЗАЭС. По ее словам, МАГАТЭ сделало два доклада по итогам оккупации Запорожской АЭС и "на этом их деятельность закончилась".