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Запорожский "Мотор" в шестой раз стал чемпионом Украины по гандболу

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"Мотор" стал чемпионом Украины по гандболу / ФГУ

Гандбольный "Мотор" оформил очередное чемпионство украинского первенства. Команда победила своего главного соперника в дерби Запорожья. И в шестой раз стала чемпионом украинской Суперлиги.

До этой игры у "Мотора" была 31 победа в 31 матче, то есть у него было 62 очка и он  опережал ЗТР на 10 очков. Согласно правилам чемпионата, золотая серия проводится, если между первой и второй командой после 32 туров меньше 8 очков. Следовательно ЗТР надо было только побеждать в этой встрече, несмотря на то, что у них было на одну игру меньше.

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Несмотря на итоговую победу "Мотора", команда получила ее не так и легко. Во второй половине игры они даже уступали ЗТР одним очком, однако сумели в итоге победить. И стать чемпионами. Шестой год подряд.

ЗТР же четвертый год подряд останавливается в шаге от чемпионства, завоевывая серебряные награды.

Мотор – ЗТР 35:29 (17:13)

Стоит добавить, что еще не решена судьба бронзовых наград. В серии до двух побед разыграют донецкий "Донбасс" и запорожский ЗНТУ-ЗАС.

Теги: Новости спорта Новости Запорожья
Источник: 24 Канал
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