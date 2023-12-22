Сконцентрировали большие ресурсы: удается россиянам продвинуться на запорожском направлении

Россияне в районе Роботиного в направлении Токмака продолжают проводить активные боевые действия, несмотря на ухудшение погодных условий. На этом участке фронта, в частности, воюют десантно-штурмовые подразделения врага.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков, отметив, что захватчики больше недели пытаются перейти к контрнаступлению. Их цель – вернуть позиции, которые они ранее потеряли в районе Работино и Орехова.

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ВСУ держат позиции

Россияне ранее анонсировали свое движение по всей украинско-российской линии фронта, в частности, в Запорожской области.

Однако на запорожской линии фронта существенных изменений не произошло, несмотря на попытки противника изменить рисунок боя и оттеснить украинских военных,

– подчеркнул депутат Запорожского областного совета.

Вооруженные Силы Украины держат эти линии обороны, и серьезных продвижений противника в сторону Орехова из Работино нет. Если и возможно движение врага, то на 100 – 150 метров. При этом россияне сконцентрировали на этом участке фронта колоссальное количество ресурсов – живой силы и военной техники.

Они пытаются проводить ежедневно до десятка атак, чтобы попытаться перейти в наступление. Но ВСУ держат позиции, а потому стратегических изменений там не будет,

– уверен Ашурбеков.

В оккупированном Токмаке хорошо работают силы сопротивления, в результате чего в городе часто раздаются "хлопки" . Так, 5 декабря было слышно несколько мощных взрывов. Ранее, 28 ноября, в Токмаке прогремели взрывы в здании, которое захватили оккупанты. В результате удара среди россиян были погибшие и раненные.

Также недавно на этом направлении был Президент Украины. Сейчас уделяется большое внимание Запорожской области со стороны руководства государства и областной военной администрации. В частности началось укрепление фортификационных сооружений на этом участке фронта.

"Такая консолидация ресурсов и понимание стратегической важности города Запорожья даст результаты, и враг дальше Работино не продвинется. Сегодня именно так и происходит", – подчеркнул Аскад Ашурбеков.

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