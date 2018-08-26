Заря – Десна: видео голов и моментов матча УПЛ

Черниговская "Десна" благодаря голам Старенького и Безбородко одержала уверенную победу над луганской "Зарей".

"Десна" открыла счет в матче уже на 11 минуте – отличился Сергей Старенький в сетке ворот хозяев благодаря удару с дальней дистанции.

Читайте также: "Десна" уверенно победила "Зарю" в 6-м туре УПЛ

Второй гол черниговцы забили во втором тайме. Мостовой классным разрезным пасом вывел Безбородко один на один с Махарадзе, а тот, обыграв его на рывке, забил в пустые ворота – 0:2.

Таким образом, переиграв команду Юрия Вернидуба, "Десна" набрала шесть очков и вышла на шестое место в турнирной таблице УПЛ. "Заря", в свою очередь, осталась с 8 пунктами на 5 строчке.

Видео голов и моменты матча Заря – Десна

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24