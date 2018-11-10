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      "Заря" в напряженном матче победила "Карпаты": видео голов

      63 Читати новину українською
      Зоря – Карпаты
      Зоря – Карпаты

      В субботу, 10 ноября, луганская "Заря" принимала в Запорожье львовские "Карпаты". Игра запомнилась атакующим футболом и шедевральным голом полузащитника "зелено-белых".

      Зоря – Карпаты 2:1
      Голи: Хомченовский, 16, Гордиенко, 70 – Швед, 33

      На шестнадцатой минуте встречи вперед вышли луганчане. Им удалась атака по левому флангу, которая закончилась ударом Хомченовского с близкого расстояния. В этом моменте стоит отметить ошибку полузащитников "Карпат", которые позволили сопернику пробить.

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      Видео гола Хомченовского в ворота "Карпат"

      Ответили на это "Карпаты" на тридцать третьей минуте. Львовяне получили право на штрафной. Клёц только покатил мяч на Шведа, и Марьян, удобно обыграл себе его под удар, мощно пробил из-за пределов штрафной. Обойдя всех, мяч влетел под дальнюю штангу ворот.

      Видео гола Шведа в ворота "Зари"

      А уже через несколько минут "Карпаты" могли выйти вперед. Однако мяч после удара Карраскаль попал в штангу.

      Победу "Зари" принес удар Гордиенко. При подаче с углового полузащитника оставили без опеки в штрафной "Карпат", и когда к нему улетел мяч, то головой в падении переправил его за линию ворот львовской команды.

      Видео гола Гордиенко в ворота "Карпат"

       

      Впоследствии "Заря" имела возможность забить и третий гол, но Шевченко спас команду.

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      Стоит добавить, что за "Карпаты" в этом матче дебютировал Папа Гуйе, который в украинском чемпионате запомнился выступлениями за харьковский "Металлист" и "Днепр".

      "Заря" побеждает и поднимается на пятую позицию. "Карпаты" и в дальнейшем девятые.

      Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Карпаты ФК Заря
      Источник: 24 Канал
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