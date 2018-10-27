Луганская "Заря" в 13-м туре принимала в Запорожье "Александрию". Неудачные результаты луганчан выбросили их из топ-6. Поэтому подопечным Юрия Вернидуба надо было побеждать, чтобы остаться среди претендентов на еврокубки на следующий сезон.

Заря – Александрия 0:0

Однако матч закончился без забитых голов. А сама игра состоялась при малом количестве моментов. "Александрия" действовала на контратаках (момент у Шастала в первом тайме). "Заре" же отличиться помешала надежная игра в воротах соперников Панькива (удар Громова под перекладину ворот).

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Второй тайм тоже был скромным на моменты. Все в этой игре мог решить единственный гол. Однако его так и не было забито. Хотя Михайличенко имел прекрасную возможность в конце матча отличиться. Но опять выше всех похвал сыграл Панькив, отбив пушечный выстрел соперника. К слову, этот момент схож с голом Кендзеры с "Динамо" в ворота "Ренна" в Лиге Европы.

Видео моментов матча Заря – Александрия

Команды сыграли вничью. "Александрия" сохранила за собой третье место. "Заря" же и в дальнейшем седьмая. Теперь на шестой позиции "Десна", которая обыграла "Мариуполь".