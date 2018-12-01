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      "Заря" уверенно победила "Десну" на чужом поле: видео голов

      33 Читати новину українською
      Десна – Заря видео голов
      Десна – Заря видео голов

      В субботу, 1 декабря, очередной тур украинской Премьер-лиги открыл матч черниговской "Десны" и луганской "Зари". Несмотря на все преграды, матч все же состоялся, хоть и с задержкой.

      Десна – Заря 0:2
      Голы: Силас, 23, Кабаев, 80

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      Старт поединка был запланирован на 14:00 1 декабря, но из-за снегопада поле "Оболонь-Арены" оказалось не готово к матчу. Однако поле активно очистили и матч все же начался в 15:00.

      Открыть счет в матче, который приходил на "Оболонь Арене" в Киеве, удалось луганчанам. На 23-й минуте Михайличенко слева ворвался в штрафную "Десны" и сделал прострел. После рикошета мяч оказался на дальней штанге и Силас не оставил шансов голкиперу команды из Чернигова.

       

      Во втором тайме команды сбавили темп игры и создавали лишь единичные моменты. Так, на 59-й минуте номинальные хозяева поля имели отличный момент, чтобы сравнять счет, когда после навеса с правого фланга Безбородько пробил головой и мяч попал в штангу. А после отскока от каркаса ворот Ермаков на добивании пробил неточно.

      В конце игры "Заря" сняла все вопросы о победителе матча. Громов сумел протолкнуть мяч на ход Кабаеву в штрафную, и тот точно пробил низом под голкипером – 0:2.

      В итоге, "Заря" обошла "Десну" и поднялась на 4 строчку в турнирной таблице УПЛ. "Десна" потеряла одну позицию (6 место).

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      Теги: Спорт Футбол ФК Заря ФК Десна УПЛ
      Источник: 24 Канал
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